Juan F.Navarro, miembro Consejo Científico COMA: " Las nuevas medidas son un poco precipitadas "

28 gramos en la capital de la Costa Blanca soy Denis Rodríguez el tiempo ahora para la información más cercana en nuestra comunidad al umbral de riesgo medio de contagio alisios diagnosticado si se tienen 35 por cada 100.000 habitantes la misma tasa por ejemplo que hace dos meses no esta comunidad está situado en la tercera coincidencia más baja en España solo por detrás Asturias y Canarias y con estos datos ya saben que ayer el Consejo interdepartamental decide poner fin al toque de queda más medidas como la reapertura del ocio nocturno hasta las 3 de la madrugada con un aforo de 50 % en interiores y tiempo tienen terraza eso sí sin baile la desaparición del límite en reuniones familiares y la mente aforos en recintos deportivos los empresarios son ocio nocturno pues hemos dado decepcionante estas condiciones de apertura ya que nos han atendido sus peticiones Francisco Juanfran amarro es el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina medicina preventiva y salud pública también es miembro del Consejo Científico del coma del Colegio de Médicos de Alicante hola buenos días muchas gracias por llamarme y nosotros encantados de poder contar con la perspectiva también sanitaria yo no sé que les parece viendo cuál es la situación ahora de la acción vacunada viene también con qué situación estamos viviendo viendo los datos también de incidencia acumulada que les parece usted las medidas de desescalada que se han adoptado y cuyo objetivo es llegar al 9 de octubre fiesta normal ya en la apertura total es verdad que la incidencia trabajando aunque estamos en las zonas de riesgo medio o de medio alto es verdad que la tendencia es a la baja pero desde luego no estaré que todavía con el desfile de vacunación que hay en población de la Comunidad Valenciana sobre todo en población joven estas medidas como mínimo nocturno pues eso significa que se te va a volver a ver botellones canciones y eso pues vente para acá que estará todavía peor vacunada y concepto y todavía es de cobertura vacunal si se desaparece el límite de las 10 personas para reunirse con familiares Esteban vamos y de algún modo se invita a que haya reuniones familiares masivas que no las debe haber son todos ahí bastante personas jóvenes todavía y posiblemente infectadas y luego pues Manuel que me arreglaré apertura de noche nocturno lógicamente una enfermedad infecciosa que se transmite por aerosoles que tiene un índice de replicación de 8 es de los más grandes que hay obviamente todo lo que sea en interiores la operación de personas no sigue pareciendo de peligros conseguir un 50% en interior sin restringir número total y es criticar en qué estación puede ser muchísima gente y con riesgo de brotes importantes luego lo de los eventos deportivos hoy bueno siempre creo no en espacio cerrado también mucho dependiendo de las condiciones de la instalación deportiva y no se dice nada por ejemplo lee pedir definitiva hay un todavía muy importante de personas sin vacunas otra gente joven y estas medidas nos parecen demasiado tempranas espero que no no redunden en situaciones de celebrar sus fiestas tradicionales es evidente que en las fiestas patronales en las fiestas locales es cuando más desinhibición a las personas con tipo y por tanto pues con buen criterio pues en estado de algún modo prohibiendo controlando hasta ahora yo entiendo que probablemente industria Sociedades Económicas de fiesta tenían que tener una salida me fallas pero por el mismo motivo no sigue pareciendo que es peligroso abrir ahora mismo Jorge y de evaporación que todavía tenemos la celebración las fiestas locales y lógicamente pueden ser reclamadas por muchos municipios pero que sigue haciendo caldo de cultivo para el contagio entre la gente joven que pensarte según datos del ministerio pues creo que eran del día 6 de ayer la cobertura en la Comunidad Valenciana entre 12 y 19 años era solo den 38,4 % vacunación completa y entre 20 y 29 años son 64 % eso significa según los cálculos que podemos hacer pues bueno entre 12:30 me faltan 270 evacuar completamente entre 20 y me faltan 181 personas que van a estar las fiestas y las diferentes aglomeraciones y por tanto ya estaba muy bien era unas pocas semanas todavía y avanzar a tope con el programa demostración pero que se llevan a cabo en Valencia con las tomar cualquier decisión de abrir la mano para que otros municipios se pueden celebrar por ejemplo los moros y cristianos y mucho de los municipios de la Comunidad Valenciana los hasta dentro de 15 días para saber todas las medidas que comen de apertura en la vuelta al cole por ejemplo tendrán una repercusión en cuanto al ascenso de la cucaracha en mica en torno a diez quince días más tarde tendremos que estar muy atentos a cualquier aumento de la delincuencia en gente joven porque eso significaría significaría que nos hemos vuelto a equivocar favorecer determinadas fiestas patronales yo pienso que hay que ser muy tonto no sabes decir aquí no vale medidas precipitadas y hacer las cosas a lo que toca la protección se consigue a partir de los 7 días de la segunda dosis respuesta y como digo esa cobertura vacunal no la tenemos es más mayores están todavía sin vacunar son las que tienen núcleo y de 60 años a esas personas activa llamarles no solamente por SMS sin llamarle y directamente atención primaria de salud para vacunar le porque una persona riesgo evidente de de pasar una comida vale y además hay que bajar a destajo ahora mismo en las próximas semanas y empezar a intentar que la casación sea más joven es que como eran cientos de miles de jóvenes sin vacunar es muy importante que a partir de qué porcentaje de vacunación deberían de relajar las medias entonces siempre ha sido teórico pero claro en una variante venta que he llegado por ser lo más contagiosa después de superar a la británica y que tiene una transmisión de 8 ese número de personas que puedan hacer efectos de rebaños y porcentaje ha subido mucho y probablemente ehacienda el 90% es difícil de conseguir que no es que hacer un esfuerzo realmente muy muy importante luego es verdad que nos estamos acostumbrando a tener una una cita la vida más tolerable entre comillas de casos incluso el número tolerable de muertos pero hay que pensar que hable de muertos y tiene que ser cero para el sistema sanitario y luego andar los cientos de miles de personas que pasan lacovi un porcentaje nada despreciable tienen un poco y persistente que derivará en secuela antes muchos meses y es un es un poste para sistema sanitario inaceptable y desde luego es lo tolerable de pues lo menos posible que más acerca 0,5 Navarro presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública miembro también del Consejo Científico del coma gracias por acompañarnos este rato