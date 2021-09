ASAJA denuncia el taponamiento de la desembocadura del viejo cauce del Segura

Cuando se van a cumplir dos años de la fatídica DANA de 2019 que asoló la comarca de la Vega Baja, en la que hubo que lamentar seis pérdidas humanas, desaparecidos e incalculables daños materiales y agrícolas, los agricultores denuncian que no hemos aprendido nada. Y es que, según ha constatado Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante, la Confederación Hidrográfica del río Segura (CHS) no ha llevado a cabo ni una sola actuación en el último tramo en su desembocadura, donde las cañas, la broza y el lodo taponan por completo el ramal viejo, donde desembocan seis azarbes que evacúan toda el agua de la comarca de la Vega Baja, por lo ASAJA alerta de que, si se volviese a producir otro episodio similar de lluvias torrenciales, la desembocadura del río Segura volvería a actuar de tapón, impidiendo el desagüe de las aguas de toda la comarca al mar. “El tramo viejo del río Segura en su desembocadura supone la salida de emergencia natural de las aguas de la comarca de la Vega Baja del Segura y del propio río y, desgraciadamente, la CHS lo tiene completamente abandonado, las aguas están completamente estancadas y no fluyen hacia el mar.

La autoridad competente no ha hecho ni ha contemplado ni una sola actuación ni presupuesto para limpiar y mantener este tramo, por lo que mucho nos tememos que, ante la llegada de lluvias torrenciales o una nueva DANA, como hace pocos días a ocurrido en Castellón, nos estaríamos enfrentando a un nuevo desastre humano y material como el que vivimos en 2019. Es inadmisible que la salida de emergencia del río esté colapsada y no se haga nada.

Con la experiencia que tenemos y el calentamiento que tiene en estos momentos el agua del Mediterráneo, lo que implica mayor riesgo de lluvias torrenciales, es inaceptable que no se prevean estas actuaciones que podrían evitar desastres de incalculables pérdidas”, lamenta el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu. ASAJA Alicante anuncia que si el Ministerio de Medio Ambiente o la CHS no toman medidas urgentes de dragado, limpieza y acondicionado del tramo viejo del Segura en su desembocadura en previsión de evitar un desastre humano y material como el que vivimos en 2019, los agricultores de los distintos pueblos de la comarca organizarán una tractorada y acto de protesta en la zona para denunciar un problema que afecta a una grandísima parte de población, que en estos momentos está taponada, y que no se solventa por dejadez y abandono político.