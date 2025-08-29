¿Por qué huele a humo en Madrid este viernes, 29 de agosto?

Tan solo unos días después del incendio en Tres Cantos, que llegó hasta varios puntos de la Comunidad de Madrid, la región amanece de nuevo con olor a humo y cenizas. En este caso, se debe a un incendio forestal en Collado Mediano, un municipio de la sierra de Madrid, ubicado entre Guadarrama y Navacerrada.

Quince dotaciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid han trabajado en la madrugada de este viernes para atajar el fuego que ha afectado a una hectárea de zona forestal y de forma leve a tres chalets.

En torno a las 5:30 horas de la mañana el incendio ya estaba controlado, según ha informado el servicio de Emergencias 112. Además, no ha habido personas atendidas por el Servicio de urgencia Médica (SUMMA112) como consecuencias del fuego, que se ha ubicado en la zona de El Castillo.

En el incendio también han intervenido efectivos de la Guardia Civil, Protección Civil y la Policía Local.