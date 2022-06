El Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid celebra su 40ª edición con una programación especial que aúna creadores consagrados y emergentes

La Comunidad de Madrid ha presentado hoy la 40ª edición de su Festival de Otoño, con una programación especial que aúna creadores consagrados y emergentes en torno al teatro, la danza, el circo, el teatro de objetos y la performance. Esta cita cultural se celebrará del 10 al 27 de noviembre, en 31 espacios y 14 municipios de la región, acogiendo a creadores de 18 países, como Robert Lepage, Wadji Mouawad, Tiago Rodriges y Christiane Jatahy.

