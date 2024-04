Díaz Ayuso defiende el modelo de libertad económica de Madrid sin “impuestos a capricho para pagar desmanes políticos”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido hoy el modelo de libertad económica de la región porque “las empresas y los que ponen el juego su patrimonio necesitan respeto, estabilidad, confianza y que las administraciones estemos ahí para facilitarles la vida, no con tantas trabas burocráticas ni con impuestos a capricho para pagar desmanes políticos”. “Aquí no se persigue a nadie y no se abandona al que tiene un problema, pero no se tutela ni se dirige a la sociedad, y esto es lo que nos ha traído a ser hoy una región que no colectiviza, divide ni enfrenta”, ha enfatizado.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando