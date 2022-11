Díaz Ayuso contrapone el 90% de ejecución de los fondos europeos de Madrid con la del Gobierno central que “no llega al 27%”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comparado hoy el 90% de ejecución de los fondos europeos sobre los que tiene responsabilidad Ejecutivo autonómico con la actuación en esta materia del Gobierno central, que no llega al 27%, “lo que está no solo preocupando a las administraciones y a las empresas con su falta de gestión y de transparencia, sino que nos está empobreciendo”. “Solo han sido capaces de sacar convocatorias por valor de 8.000 millones de euros de los más de 30.000 que tenían previstos”, ha subrayado Díaz Ayuso, quien ha denunciado que las compañías se están viendo obligadas a renunciar a los proyectos financiados con unos fondos “que nos dicen una y otra vez que no llegan”.





