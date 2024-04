La Comunidad de Madrid tendrá la Ciudad de la Justicia más grande, accesible y sostenible del mundo

La Comunidad de Madrid tendrá la Ciudad de la Justicia más grande, accesible y sostenible energéticamente del mundo. Así lo ha asegurado hoy el consejero de Presidencia, Justicia, y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, que ha protagonizado el encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

