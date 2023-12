La Comunidad de Madrid programa por Navidad campamentos infantiles, magia, títeres y conciertos gratuitos en 12 bibliotecas regionales

La Comunidad de Madrid ha preparado una amplia programación de actividades navideñas en 12 de sus 16 bibliotecas públicas que incluyen desde campamentos infantiles, hasta magia, teatro de títeres y conciertos. Estas propuestas que se desarrollarán del 26 al 29 de diciembre, contarán también con talleres para los que se ofertarán 230 plazas cuya inscripción ya está abierta y podrá realizarse hasta el próximo día 11, completando los formularios habilitados en la Agenda del Portal del Lector.

ExperimentARTE1,2,3,4,circo!!Pueblos del mundoHechizos en Navidad.Sci–Tech NavidadugArtTras las huellas de la NavidadPrograma y diseña tu Navidad,Lego Spike.Diversa Navidad… Navidad diversaNavidades gráficas,From the page to the stage https://www.comunidad.madrid/portal–lector/actividad/bibliotecas–navidad O corno, A que voy yo y lo encuentro. La mejor obra de la historia, Los amigos de ellos dos, The MajesticEsquizofoniaCoser y cantar Swing for kids Clic, clac, muudime quién eres YoCartas al director, Animaciones Teatrales con PingüiHora LudensPicasso, 50 años sin su mirada, El león de nuevo Baztán y sus fieles compañeros





