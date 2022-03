La Comunidad de Madrid celebra Canal Connect, el festival que fusiona arte, ciencia y tecnología

La Comunidad de Madrid celebra hasta el 17 de abril Canal Connect, un festival de Teatros del Canal que fusiona arte, ciencia y tecnología y cuya programación incluye nueve espectáculos, la exposición Máquina Mística y una serie de talleres y conferencias.

Máquina Mística, As we are Blind, Hallelujah, I Heard There Was a Secret Chord, Instagram, Room with a View, Vortex_jeanne_dark_vibrance, Median, Huang Yi & KUKA, Oecumene, Gamermapping, Centaur, ¡miércoles! 008, Espiritualidad y tecnohumanismo en el arte, espiritualidad e identidad: una aproximación artístico–tecnológica, Binomio arte y tecnología en la trascendencia de la persona, Trascender la esencia de la persona en los espacios de creación y exhibición contemporánea





