Cardiólogos del Hospital Clínico San Carlos revelan por primera vez en el mundo la causa de la angina de pecho en personas con COVID persistente

Cardiólogos del Hospital Clínico San Carlos, perteneciente a la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid, han descubierto que los pacientes con COVID persistente y dolor torácico de tipo anginoso presentan anomalías en la microcirculación coronaria y el endotelio vascular, tejido que recubre el interior de los vasos sanguíneos, lo que supone un importante avance en el conocimiento de las causas del dolor torácico de tipo anginoso asociado al COVID persistente y en su posible tratamiento. En su investigación, publicada en la prestigiosa revista 'Journal of the American College of Cardiology: Cardiovascular Interventions', los cardiólogos de este hospital público madrileño han demostrado que el 80% de los pacientes diagnosticados de covid persistente con angina y arterias coronarias aparentemente normales, que participaron en el estudio, desarrollaron espasmos coronarios asociados a la disfunción endotelial, en ocasiones con trastornos asociados a la microcirculación coronaria, lo que explicaría sus síntomas. Se trata del primer estudio en el mundo que revela la causa de la angina de pecho en personas con COVID persistente.





