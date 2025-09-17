Bufete Rosales inicia acciones legales contra las entidades financieras por la aplicación del índice IRPH en préstamos Hipotecarios

Bufete Rosales, despacho especializado en la defensa de consumidores y usuarios frente a prácticas abusivas del sector financiero, anuncia el inicio de acciones legales contra diversas entidades bancarias en defensa de todos los afectados por la inclusión del índice IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) en sus contratos de préstamo.

El IRPH ha supuesto para miles de familias españolas el pago de cuotas hipotecarias muy superiores a las que habrían correspondido de haberse referenciado sus préstamos a otros índices, como el Euríbor. Numerosos tribunales nacionales y europeos han cuestionado la falta de transparencia en la comercialización de este índice y la ausencia de información clara para los consumidores en el momento de la contratación.

Ante esta situación, Bufete Rosales ha decidido interponer demandas contra las entidades financieras, reclamando la nulidad de las cláusulas que imponen el IRPH y solicitando la devolución de las cantidades abonadas de más por los consumidores, así como la aplicación de un índice sustitutivo más favorable.

“Nuestro objetivo es restituir a los afectados todo lo que han pagado indebidamente durante años y garantizar que los tribunales reconozcan el carácter abusivo y perjudicial de estas cláusulas”, ha declarado José Baltasar Plaza Frías, Director de Bufete Rosales.

Bufete Rosales invita a todos los consumidores que tengan o hayan tenido hipotecas referenciadas al IRPH a informarse de sus derechos y a sumarse a las acciones legales que se están iniciando. El despacho pone a disposición de los afectados un equipo jurídico especializado que les acompañará en todo el proceso de reclamación.

Contacto: