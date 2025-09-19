Torrelodones se suma un año más al proyecto 'Deporte y jóvenes con diversidad funcional'
El Ayuntamiento ratifica el convenio con la Comunidad de Madrid para que estos jóvenes puedan realizar actividades deportivas según sus necesidades intelectuales y físicas con sesiones de octubre a junio
Publicado el - Actualizado
El Ayuntamiento de Torrelodones ha ratificado un año más el convenio con la Comunidad de Madrid para que jóvenes con discapacidad realicen actividades deportivas según sus necesidades intelectuales y físicas asociadas.
Así, desde el próximo mes de octubre y hasta junio de 2026, estos jóvenes disfrutarán de una sesión deportiva al mes, adaptada a las características de cada participante.
El programa promueve en cada jornada un deporte diferente, con un enfoque lúdico y social durante el sábado por la tarde.
Practican baloncesto, judo, atletismo, fitness, TRX, natación y juegos de agua. También senderismo, música y movimiento, bicicleta, educación vial y vóley, incluso deportes como parkour, espeleología o hípica.
El objetivo es crear en estos jóvenes el hábito del ejercicio físico, a la vez que se familiarizan con los espacios deportivos y se normaliza la presencia de jóvenes con discapacidad en las instalaciones municipales . Con ello, además, el propósito del Ayuntamiento de Torrelodones es lograr que progresivamente las actividades deportivas vayan siendo más inclusivas. Y todo con una finalidad principal: que los jóvenes con diversidad funcional y los grupos en que se integran hagan deporte.
Abierto a la participación de nuevos jóvenes
Este programa, que echó a andar en 2016, cuenta con un gran éxito entre los jóvenes con discapacidad de la zona.
“El proyecto se basa en la colaboración y la constancia. Es fruto del esfuerzo del Ayuntamiento y de la Asociación por la Inclusión -ASÍ - y la participación desinteresada de clubes locales como el rugby, el vóley, el kárate, el taekwondo o el baloncesto”, ha explicado la alcaldesa, Almudena Negro. “No siempre las actividades deportivas cuentan con un entorno acogedor para las personas con discapacidad, y gracias a este programa en Torrelodones se ofrecen grupos reducidos, ambiente acogedor, técnicos con formación y recursos adaptados”, añade.
El programa está abierto a nuevos jóvenes. Actualmente participan unos 20 jóvenes , entre 17 y 35 años, aproximadamente, que proceden de nueve municipios : Torrelodones, Alpedrete, Becerril, Collado Villalba, Galapagar, El Escorial, Las Rozas, Hoyo de Manzanares y Madrid.
Estos jóvenes eran en su mayoría sedentarios y ahora, gracias al proyecto, son más activos. Realizan actividades de ejercicio físico en su ambiente natural, entre amigos, y adquieren un nuevo hábito.
Pese a que varios declaran que no les gusta el deporte, con este proyecto hacen ejercicio de forma satisfactoria y motivadora, logrando resultados a veces sorprendentes.
El programa cuenta desde el inicio con el apoyo técnico y económico de la Comunidad de Madrid. Este año, la subvención será de 5.278 euros, el 80% del importe total del proyecto.