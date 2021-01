Sin calefacción y aislados en sus casas: los vecinos de La Berzosa en Hoyo denuncian su situación

Sin gas propano desde el sábado para encender la calefacción o calentar el agua, y sin poder salir de sus casas para ir a comprar comida o medicinas porque las calles siguencubiertas de nieve, ya convertida en hielo.

Así se han visto los vecinos de La Berzosa, una gran urbanización de Hoyo de Manzanares en la que residen unos 1.300 vecinos. Han estado prácticamente aislados durante el paso de la borrasca Filomena.

"Ya desde el sábado estamos sin nada de gas, con lo cual sin calefacción ni agua caliente, y la situación empieza a ser desesperada porque estamos en casa a 9 grados, estamos completamente incomunicados, las calles están igual que el día de la nevada, cubiertas, no hay sal, estamos sin poder salir y nos estamos quedando sin comida", ha contado a COPE de la Sierra Julia, una de las vecinas afectadas.

Denuncian que Madrileña Red de Gas, la suministradora del propano, se ha desentendido del problema, asegurando que no se podía acceder a los depósitos para su reabastecimiento. Incluso algunos ciudadanos han cuestionado las explicaciones dadas por la compañía. "Después de dos horas llamando, me dicen que se ha congelado el depósito, cuando el gas propano se congela a -44 grados", se quejaba un vecino en declaraciones a Telemadrid.

Estaba previsto que al menos el suministro de gas quedara solucionado este miércoles a partir de las dos de la tarde, según comunicaba en redes sociales el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares, que también avanzaba el acondicionamiento del acceso a la urbanización.

��Avanzamos en la limpieza de las calles del municipio. ¡Cuidado con los desprendimentos! Acondicionado acceso a La Berzosa. A las 14.00 horas Gas Madrileña tiene previsto restablecer el servicio. pic.twitter.com/MsvYUVJ8Bm — Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares (@Ayto_Hoyo) January 13, 2021

Dicen los vecinos que en estos días no han visto ni una sola máquina quitanieves. Julia denuncia incluso que desde la Policía Local no han recibido gran ayuda cuando han llamado para plantear la situación. "Me han colgado de malas maneras dos veces diciéndome que estaba colapsando la línea para algo que no era una emergencia. Ni me han preguntado si necesitaba algo. Tengo una estufa de pellets que es con lo que estamos sobreviviendo pero me voy a quedar sin pellets y no me han ofrecido nada. Yo vivo con una persona de riesgo y estamos bastante agobiados porque no vemos que esto se solucione", se queja esta vecina.

Mientras tanto, tampoco los autobuses que comunican con Hoyo de Manzanares, Torrelodones y Madrid circulan por La Berzosa, ya que la Avenida de Asturias, la vía principal de la urbanización que conecta la A-6 con Hoyo a través de esta urbanización, continúa impracticable.