Las Rozas celebrará el Día Mundial de la Salud Mental estrenando el 'Club Offline', encaminado a promover la desconexión digital entre los jóvenes

El Ayuntamiento de Las Rozas ha diseñado un amplio programa de actividades para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental, que tendrá lugar este viernes, 10 de octubre, con iniciativas dirigidas a escolares, jóvenes, familias, comercios y empresas del municipio.

La jornada se abrirá con actividades que involucren a los alumnos de los colegios.

A las 12 horas, se celebrará en Las Rozas Innova el taller “Bienestar emocional y creatividad para innovar”, una propuesta práctica dirigida a emprendedores, profesionales y jóvenes, que combinará dinámicas de mindfulness, design thinking y trabajo creativo en grupo.

Y a las 18 horas tendrá lugar en el Café Teatro de La Marazuela la inauguración del 'Club Offline' una iniciativa dirigida principalmente al público joven y a sus familias para promover la desconexión digital. Se trata de un espacio de encuentro para jóvenes mayores de 16 años, libre de pantallas y con actividades de ocio saludable como juegos de mesa, música y dinamizadores del área de Juventud.

A través de esta iniciativa, que funcionará todos los viernes, el Ayuntamiento pretende concienciar a los vecinos y jóvenes sobre la importancia de realizar un uso responsable de las nuevas tecnologías, especialmente en lo que se refiere en este caso a teléfonos móviles y las redes sociales.

A continuación, a las 19 horas, el Auditorio Joaquín Rodrigo acogerá otra de las actividades centrales de la jornada con la conferencia a cargo de la divulgadora y neurocientífica Nazareth Castellanos, que ofrecerá una charla sobre neurociencia y salud mental en la que responderá a las preguntas del público.

Además, a lo largo de todo el día, los comercios del municipio repartirán entre sus clientes más de 5.000 bolsas reutilizables con mensajes positivos para acercar el lema de la jornada a la vida cotidiana de los vecinos, una iniciativa en colaboración con la Asociación de Comerciantes de Las Rozas.

También durante toda la jornada se pondrá en marcha una encuesta para medir el conocimiento ciudadano sobre el Plan Municipal de Salud Mental de Las Rozas.

Se podrá realizar a través de la web de la Fundación Cultura Las Rozas, en cartelería exterior mediante un QR, así como los diferentes perfiles de redes sociales municipales. Además, el cuestionario también estará disponible en formato de papel en colegios, comercios, la Plaza Mayor y el Auditorio Joaquín Rodrigo.