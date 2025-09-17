Rescatada una vaca atrapada en un turbera en Rascafría

Fue un trabajo conjunto entre el GERA (Grupo Especial de Rescate en Altura que tiene su sede en el Parque de Bomberos de Navacerrada), los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid y los propios ganaderos, costó pero finalmente lo consiguieron a pesar de que tuvieron que emplearse a fondo y hacer uso de palas, polipastos desde árboles y un cabestrante desde un todoterreno.

Así fue el rescate de una vaca atrapada este martes por la tarde en una turbera en Rascafría. El animal tenía las patas completamente atascadas en el barro y las raíces, pero lo lograron sacar, ya entrada la noche.

No es la primera vez que efectivos de emergencias participan en el rescate de un animal. No son raros los casos de vacas, caballos o perros atrapados en ríos, pozos, grietas y hasta piscinas particulares.