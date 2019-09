Que no te roben el móvil en las fiestas: consejos de la Policía Local para evitarlo

En actos multitudinarios, por la relajación y la despreocupación, los ciudadanos son más propensos a ser víctimas de hurtos o robos. Esos momentos de distracción los aprovechan los ladrones para sustraer teléfonos móviles, además de monederos y carteras.

Por ello, la Policía Local de Moralzarzal ofrece, a través de la web y las redes sociales, una serie de recomendaciones que es conveniente tener en cuenta para que la alegría de las fiestas no se torne en disgusto. Los agentes alertan sobre posibles bandas organizadas que se dedican a robar teléfonos móviles, aprovechando la multitud.

Es importante guardar el teléfono en un lugar que no se pueda sustraer rápidamente. Quizás, el bolsillo trasero del pantalón no sea el más adecuado. Esto es especialmente importante en lugares abarrotados de público. Tampoco hay que llevarlo en mochilas o bolsos que no tengamos a la vista, ya que pueden desaparecer con todo su contenido. Si estamos tomando algo, no debemos dejar el teléfono en la mesa del establecimiento. Un pequeño despiste es suficiente para facilitar el trabajo de los cacos. Es fundamental anotar y guardar el IMEI del dispositivo. Este número es necesario para denunciar el robo e inhabilitar el terminal, de forma que no sea posible su reventa. Se puede obtener marcando *#06# en el teléfono . Hay que bloquear la pantalla con las posibilidades que dé cada terminal porque, en caso de robo, los ladrones no podrán utilizarlo, aunque esté encendido. Es buena idea mantener las copias de seguridad actualizadas. Perder el smartphone es una gran faena, pero quizás es peor perder los contactos, fotos, vídeos… Con los dispositivos Android se puede hacer a través de tu cuenta de Google; con un iPhone, se puede utilizar iCloud. Son muy útiles las aplicaciones para localizar el teléfono en caso de extravío. En teléfonos Android se debe activar la opción de “Encontrar mi dispositivo” y en teléfonos iPhone “Buscar mi dispositivo”. Con estas opciones activadas, se puede buscar el terminal si se ha perdido tanto desde otro teléfono como desde un ordenador personal.

Si a pesar de todas las precauciones, te roban el móvil, llama a tu operador para que bloquee la tarjeta SIM, denuncia la sustracción en comisaría y cambia todas tus contraseñas.