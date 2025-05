Proteger La Jarosa: Guadarrama pide más vigilancia para poner coto a prácticas indebidas 

Collado Villalba - Publicado el 30 may 2025, 15:52 - Actualizado 30 may 2025, 15:54

Los coletazos finales de mayo están dominados por un cóctel meteorológico con temperaturas inusualmente altas para esta época del año, presencia de calima y alguna que otra tormenta seca o con granizo.

Así será el fin de semana en la Sierra de Guadarrama. No nos libramos del calor, más propio de verano, ni de las ganas de pasar el tiempo en los lugares más frescos que encontremos, a ser posible en plena Naturaleza.

Espacios como La Jarosa, en Guadarrama, que el fin de semana pasado ya recibió un auténtico aluvión de visitantes.

Es evidente que esta afluencia es beneficiosa para la dinamización turística del municipio y para los negocios de restauración del enclave, pero la masificación de vehículos, la contaminación acústica y algunas prácticas inapropiadas dañan su calidad ambiental e incrementan el riesgo de incendios.

Precisamente hace unos días el grupo municipal en la oposición APPG lanzaba una petición con recogida de firmas a través de Change.org para proteger La Jarosa porque teme por el futuro de este pulmón verde de Guadarrama.

"Lo hemos comprobado este último fin de semana, que ha sido una verdadera vergüenza el comportamiento incívico de muchas personas que han visitado el pinar como no respetar las zonas de aparcamiento, que no es por capricho sino por tema de seguridad, si en algún momento tiene que pasar por la carretera algún vehículo de emergencia para sofocar un fuego o socorrer en un accidente no podría maniobrar. Personas intentando bañarse en el pantano, mascotas bañándose... Todo eso genera una preocupación de qué va a pasar con La Jarosa", asegura Sara Villa, portavoz de APPG.

Solicita APPG a la Delegación de Gobierno en la Comunidad de Madrid más agentes del SEPRONA para poder vigilar porque Agentes Forestales y Policía Local no dan abasto y

"Los forestales es complicado que puedan tener una cobertura para un espacio tan sumamente grande y la mitad de los días a partir de las 14:30 no tenemos Policía Local en Guadarrama y los fines de semana los turnos son totalmente caóticos", añade Villa, quien asegura que es consciente de que el Ayuntamiento ha adoptado algunas medidas, pero cree que no basta con poner placas o señales porque no se respetan. Es un problema que requiere más contundencia.

el ejecutivo toma cartas en el asunto

El equipo de Gobierno ha movido ficha, sin ir más lejos a principios de esta semana, manteniendo conversaciones con la Guardia Civil y con la Comunidad de Madrid, quien gestiona el monte de La Jarosa aunque sea de titularidad municipal, para que se incremente la vigilancia. Es consciente de la situación en la zona y preocupa.

Lo ha confirmado en su paso por COPE de la SIERRA el alcalde.

"Hemos enviado, todos los años lo hacemos, un oficio tanto a la Comunidad como a Guardia Civil, en este caso el SEPRONA, para que se intensifiquen las labores de vigilancia y protección en este área. Somos conocedores de que se están imponiendo sanciones importantes, a través de los Agentes Forestales, a vehículos mal estacionados y por prácticas indebidas. También nos hemos dirigido al Canal de Isabel II, que en la carretera que bordea el embalse y la zona de influencia mantiene un servicio de vigilancia con seguridad privada y hemos dado traslado a la Jefatura de la Policía Local", ha dicho Diosdado Soto.

Soto reconoce que la Policía Local ha saldado temporadas anteriores con un volumen importante de multas impuestas en La Jarosa por aparcamientos indebidos.

"Siempre ocurre este tipo de situaciones en todas las zonas recreativas en la Sierra, con especial incidencia justo en el período inmediatamente anterior a la apertura de las piscinas. Cuando se abren, baja mucho la afluencia y se relaja todo mucho más", concluye el alcalde.

Recuerda: Si vas a La Jarosa, el problema es el importante impacto que puedes causar por comportamientos como dejar el coche donde no debes, abandonar basura en el monte o darte un baño, algo que está terminantemente prohibido en los embalses de la Comunidad de Madrid.

Dañas el entorno y hay un riesgo para tu salud, desde ahogamientos a contacto con virus, bacterias, hongos y parásitos presentes en el agua.