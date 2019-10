Primera jornada de huelga en ALSA: seguimiento del 100% y largas colas de viajeros

Ha discurrido con tranquilidad, sin grandes incidentes, la mañana en la primera jornada de huelga convocada por los conductores de ALSA Irubus.

A pesar de que, según el Comité de Empresa, se han cumplido los servicios mínimos estipulados, la tónica general ha estado marcada por las colas de viajeros, los autobuses repletos y alguna que otra cara larga por los tiempos de espera… más de uno ha llegado hoy tarde a trabajar o a clase.

De hecho ha habido usuarios que se han tenido que quedar tierra hasta el siguiente servicio porque los vehículos iban completos desde la cabecera de línea, bien el Intercambiador de Moncloa, bien la Estación de Autobuses de San Lorenzo de El Escorial.

Opiniones de todo tipo entre los ciudadanos afectados: apoyo y críticas a los conductores a partes iguales. "Llevan ya unos cuantos años de huelgas y si antes no ha servido de mucho tendrían que buscar otros medios para protestar. Nos afecta mucho, porque ya llegamos tarde al trabajo", decían los detractores de estos paros. "Los derechos de los trabajadores tienen que ser lo primero, si la empresa no cumple los acuerdos alcanzados, la huelga es lo que tienen que hacer", apuntaban los defensores.

Este miércoles continuarán los paros de 24 horas.

El presidente del Comité de Empresa asegura que "el seguimiento ha sido del 100% de los conductores". "Se han sumado además otros trabajadores de la compañía, como los jefes de servicio de Tráfico porque comparten la protesta por las deficiencias y problemas que estamos denunciando", apuntaba Vicente del Pozo.

Además de los usuarios, los afectados por esta huelga son los propios empleados de ALSA Irubús, dicen dos de los conductores que secundan los paros. Javier y Óscar explican que estas jornadas son muy duras para ellos por las pérdidas económicas. "La gente se piensa que estamos de fiesta, y no, un día de huelga es un día que te descuentan, no cotizas... además del dinero que vamos perdiendo en cada modificación, aunque el principal objetivo de nuestra protesta no es el económico, es la calidad de horarios y las condiciones de trabajo".

Presencia también este martes del gerente de la compañía en San Lorenzo de El Escorial, quien ha declinado realizar declaraciones.

De momento no hay previstas reuniones de manera oficial entre empresa y trabajadores en los próximos días, por lo que los paros convocados, salvo giro de última hora, seguirán adelante este martes y miércoles, 15 y 16 de octubre, con servicios mínimos previstos de entre el 40 y el 60%.