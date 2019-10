El Pleno de Guadarrama da luz verde a la cesión de suelo para el nuevo Centro de Salud

El primer paso para que el nuevo Centro de Salud sea una realidad ya se ha dado. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado la cesión de terrenos a la Comunidad de Madrid para que pueda llevarse a cabo.

La decisión contó con los votos a favor del equipo de Gobierno, formado por PP y Ciudadanos, y la oposición, Vecinos, PSOE, VOX y Unidas por Guadarrama, y la abstención de APPG, una actitud que el alcalde, Diosdado Soto, calificaba de "irresponsabilidad" este miércoles en rueda de prensa.

Soto no ahorraba en críticas a su predecesora, Carmen María Pérez del Molino, y la agrupación que lidera. Asegura que esta cesión de suelo era necesaria y podía haberse producido en la anterior legislatura. "APPG y Carmen María Pérez del Molino no hicieron su trabajo, no fueron capaces de materializar la cesión de la parcela, no presentaron los documentos necesarios a la consejería de Sanidad y ahora, desde la oposición, en un ejercicio de total deslealtad al municipio, tampoco son capaces de apoyar la iniciativa de este equipo de Gobierno", apuntaba el regidor.

Desde la oposición, Vecinos por Guadarrama puntualiza que la cesión de suelo es una buena noticia aunque, hasta que llegue el nuevo edificio, los trabajos deberían centrarse en mejorar las instalaciones actuales. "Mientras que se construya el nuevo vamos a seguir luchando para que el que tenemos mejore considerablemente porque, al fin y al cabo, somos los vecinos los que lo padecemos. Antes el PP tiró la plaza de toros y ya nos prometió que iba a hacer el nuevo Centro de Salud, luego continuó APPG, esperemos que ahora ya se dejen de tanta palabrería y tanto trámite fantasma y lo hagan", decía Macarena Montilla, número dos de la formación.

Hay que recordar que el actual Centro de Salud, ubicado detrás del Ayuntamiento, en la calle Reyes Católicos fue construido en 1990 cuando la población de Guadarrama era tan solo de 4.000 habitantes. Hoy, con más de 15.700, el espacio es insuficiente y las instalaciones se han quedado obsoletas.

El suelo que se ha cedido para la nueva infraestructura es el situado sobre el aparcamiento subterráneo entre la calle Escorial y la calleja del Potro, el solar que antaño ocupaba la plaza de toros, hoy convertido en parque público.