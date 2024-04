Piden a la Universidad Carlos III que retire su apoyo al asfaltado de vías pecuarias en Colmenarejo

Trece entidades de defensa del patrimonio natural, cultural e histórico de la zona noroeste han emprendido una campaña para paralizar el proyecto del Ayuntamiento de Colmenarejo de asfaltar un acceso al campus de la Universidad Carlos III a través de vías pecuarias.

Lo primero que han hecho, tras alertar del impacto ambiental que trae consigo el proyecto, es pedir por carta al rector de la Universidad, Ángel Arias Hernández, que retire su apoyo.

El Cordel de La Espernada, la Vereda del Madroñal y la Colada de la Venta de San Antonio son las tres vías pecuarias que se podrían ver afectadas si el Ayuntamiento sigue adelante con la idea de recuperar el firme de la antigua carretera a Villanueva del Pardillo.

Casi nueve kilómetros de trayecto que conectan el núcleo urbano con la M-503, inmersos en el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y en un espacio protegido por la Red Natura 2000.

"Esto nos ha alarmado. Primero, porque es ilegal. La Ley de Vías Pecuarias dice clarísimamente que no se puede hacer ningún tipo de actuación que desvirtúe el concepto de camino ganadero, el asfaltado está totalmente prohibido. Segundo, porque no hay ninguna necesidad. Lo que sospechamos es que detrás está, como suele haber siempre, la intención de dar acceso a terrenos que se acabarán urbanizando", ha explicado a COPE Carlos González de Amezua, portavoz de Proyecto Verde, asociación ecologista de Colmenarejo.

En febrero, el alcalde de Colmenarejo, Fernando Juanas, se reunía con el director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación y con el Jefe de Área de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid con el objetivo de autorizar la transformación de esas tres vías pecuarias en una carretera de conexión con la M-503.

El alcalde, reunido con el director general de Agricultura y el Jefe del Área de Vías Pecuarias

A raíz del encuentro, del que el regidor informó a través de las redes sociales, los ecologistas manifestaron su malestar, considerando la situación "alarmante". "Ecologistas en Acción muestra su preocupación por el hecho de que los responsables de la salvaguarda de las vías pecuarias madrileñas estén negociación su transformación en un vial motorizado".

Ahora, ante el apoyo de la Universidad Carlos III al proyecto del Ayuntamiento, Ecologistas en Acción y otras entidades como Proyecto Verde, ALANA (Asociación Vecinal Los Arroyos-Navalquejigo), ARBA, Verdemorillo o la Sociedad Caminera del Real de Manzanares han enviado una carta a la institución solicitando que lo retire y recordándole que la opinión pública no entendería que una entidad pública del prestigio de la Carlos III respaldara un proyecto de estas características.

"Lo que pensamos es que al rector no se le ha informado realmente. No creemos que el alcalde, cuando haya recabado su apoyo, le haya dicho que estos son tres vías pecuarias, que la ley obliga a que se mantengan como están, que no se pueden asfaltar, y el impacto que esto supone", dice Carlos González de Amezua.

Este proyecto, por cierto, no es nuevo. Gregorio Peces-Barba, que fuera rector de la Carlos III y llevó el campus a su pueblo, intentó promover una actuación similar en 1999, que fue rechazada por la Comunidad de Madrid por su impacto ambiental negativo.