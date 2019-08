El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, asediado por el fuego

Con las primeras luces del día se han incorporado a las tareas de extinción del fuego los medios aéreos aunque sigue decretado el nivel 2 de gravedad en el incendio que este domingo, a las tres de la tarde, se declaraba en el municipio segoviano de La Granja de San Ildefonso.

Habían transcurrido apenas dos horas desde que se diera la alerta en la localidad madrileña de Miraflores de la Sierra. Una gran columna de humo activó el dispositivo, en el que han estado trabajando sin descanso más de 200 personas con el objetivo de evitar la propagación de las llamas a la joya medioambiental que comparten las comunidades de Madrid y Castilla y León, el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, el mayor temor entre vecinos de la zona, autoridades y efectivos de distintos cuerpos.

"Labores titánicas", las ha definido el presidente madrileño en funciones, Pedro Rollán, las que han estado desarrollando bomberos, brigadas y agentes forestales en ambos flancos. Este lunes Luis Villarroel, director de Emergencias en la Comunidad de Madrid, ha asegurado a primera hora que "los trabajos realizados durante la noche por los medios terrestres en La Granja han dado sus frutos, consiguiendo que el fuego no penetrara en territorio madrileño". Se sigue luchando en este punto, al igual que en Miraflores, aunque en este caso la evolución en las últimas horas ha sido más favorable y ya está estabilizado. "Durante la noche ha habido pequeños rebrotes y ha habido que trabajar intensamente, pero con la llegada de los medios aéreos se está rebajando la temperatura del suelo en todo el perímetro y se espera que a lo largo de la mañana pueda terminar por estar controlado", apunta Villarroel.

En este punto sigue cortada la M-611 y se ha pedido a la población, a través de Emergencias 112 Madrid, que se abstenga de salir a pasear o practicar deporte en la zona para no entorpecer las labores de extinción.

En ambos incendios, afortunadamente, no hay que lamentar daños personales. No han sido necesarios los desalojos porque no hay ningún núcleo de población afectado.