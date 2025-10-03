COPE
Marcel: "Estamos recuperando la mentalidad ganadora de ElPozo Murcia FS"

El capitán del conjunto charcutero analiza la situación del equipo tras las cinco primeras jornadas de competición y el encuentro de este sábado, a las 13'00,  contra Movistar Inter

Marcel, jugador de ElPozo Murcia FS
V.C.G.

Marcel, capitán de ElPozo Murcia Costa Cálida

Vicente Luis Cánovas

Murcia - Publicado el

1 min lectura

