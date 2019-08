Pablo Sanjuanbenito: "El paisaje tardará en recuperarse cinco años pero hay fauna que se verá muy alterada"

Más de tres días llevan activos los incendios en Miraflores de la Sierra y el municipio segoviano de La Granja de San Ildefonso, este último con afección a la localidad madrileña de Rascafría

Estos fuegos, que están estabilizados pero no controlados ni sofocados, han calcinado ya más de 900 hectáreas, más de 200 de ellas en el Parque Nacional del Guadarrama.

Los efectivos que están haciendo un esfuerzo más que titánico en ambos puntos consideran que, dadas las condiciones meteorológicas, la situación es muy favorable y en las próximas horas podrían darse buenas noticias.

Se espera que la bajada de temperaturas e incluso la lluvia prevista ayuden a las labores de extinción. Mientras continúan esos trabajos, se hace balance de la situación en que quedan las zonas afectadas.

Lo ha hecho en COPE el codirector del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Pablo Sanjuanbenito, quien asegura que "en las zonas de alta montaña el paisaje tardará en recuperarse unos 5 años, pero hay otras cosas muy importantes que no son el paisaje, como la comunidad de pequeños insectos y microfauna que ocupaba ese suelo, que se verá muy alterada".

En cuanto a la flora, el incendio de Miraflores y el Puerto de La Morcuera ha afectado a 235 hectáreas, el 90% de superficie no es arbolada sino monte bajo y matorral de fácil regeneración, no así en el de La Granja. "En el de Miraflores hay poca zona forestal afectada, es sobre todo piornal y pastizal de altura, de las más de 200 hectáreas solo unas 20 ó 30 son arboladas. En La Granja sí, hay un porcentaje más alto de zona arbolada quemada, aunque no llega al 50%", apunta Sanjuanbenito.

El codirector del Parque también se ha referido al origen de los incendios afirmando que "es muy precipitado decirlo, pero en La Granja todo indica a que fue un accidente, al parecer un cortocircuito en un transformador cercano a la zona arbolada. El de La Morcuera sí podría ser provocado", algo que dejaría patente el hecho de que había tres focos diferentes distanciados entre sí.