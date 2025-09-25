Muere un hombre en Cercedilla en el incendio de una vivienda

Muere un hombre de 67 años en el incendio de una casa baja de Cercedilla

Un hombre de 67 años ha perdido la vida en el incendio de una vivienda en Cercedilla.

La llamada de aviso a Madrid 112 entró a las 22:41 horas de este miércoles, 24 de septiembre. Cuando la primera dotación de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha llegado al lugar, en la calle del Molino, se ha encontrado un incendio generalizado que afectaba a una casa baja y ha derribado la puerta para entrar, consciente de que había una persona en su interior.

La víctima se encontraba en el baño en parada cardiorrespiratoria y se le han practicado maniobras de reanimación, tanto por parte de los Bomberos como del personal del SUMMA 112, pero sin éxito y finalmente sólo han podido confirmar su fallecimiento.

Los bomberos han extinguido el fuego, que ha afectado a toda la vivienda. En el incendio también ha muerto un perro.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del suceso.