Max, el husky siberiano de San Lorenzo de El Escorial...que habla

Tiene 3.000.000 de seguidores en Tik-Tok. En YouTube, algo menos: casi 700.000. Puede parecer poco pero estas cifras le convierten en un 'influencer'. La historia va más allá y es que bajo el nombre de Max no se esconde un 'gamer' sino un husky siberiano. Ojos azules, pelaje blanco y negro y una singularidad: es capaz de imitar sonidos hasta parecer que habla.

Sin ser ElRubius o Auronplay, poco a poco ha ido haciéndose su hueco en las redes. Llegó a compartir espacio con Shooter, otro ídolo juvenil de esta plataforma. "Empezamos compartiendo un vídeo en el que decía 'i love you' y Shooter se puso en contacto con nosotros hasta quedar y grabar", dice Mariano.

La empatía de Shooter no es casual, él también tiene un husky que se llama Goku y Salva, compañero de fatigas de este 'influencer', es dueño de Nieve, de la misma raza. "Ahora tenemos pendiente el ir a grabar allí, nos han invitado a pasar unos días pero fue justo antes de la pandemia...y hasta hoy", señala su propietario.

Siendo cierto que todos los huskys siberianos son capaces de detectar diferencia de sonidos, Max va más allá: es capaz de leer los labios y casi imitar lo que se le dice. Pero su don no es en balde puesto que, aparte de los "ingresos escasos" que apenas dan para su pienso, sus dueños tienen como fines "concienciar" y "hacer reír".

Funcionario y autónomo

La monetización de sus canales obligó a Mariano a darse de alta en autónomos para así poder facturar el dinero proveniente de las imágenes de su animal que han llegado a tener más de ocho millones de reproducciones en un solo vídeo. Lejos del mar de monedas con el que son vistos los 'influencers', destinan un porcentaje a protección animal.

"Donamos el 5% de todos los ingresos de Max The Husky a tres o cuatro asociaciones contra el abandono y el maltrato animal" para que después los perros puedan ser apadrinados. "No me da para irme a Andorra", dice Mariano, mientras Max juega con Bombón, un cachorro de 9 meses que sigue los pasos de Max y ya cuenta con 400.000 seguidores en redes. Cifras astronómicas y, además, con buena causa.