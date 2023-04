Los Bomberos de la Comunidad de Madrid "cuentan" a los niños cómo es su trabajo

Rosa la agente forestal, Pedro el bombero y María la operadora de Emergencias son los tres protagonistas de las historias que han creado los bomberos Ramón Yanez y Luis Carabantes para difundir entre los más pequeños el trabajo de los servicios de Emergencias.

Estos cuentos los edita la Dirección General de Emergencias de la Comunidad de Madrid y reparte más de 17.000 ejemplares al año.

Todo empezó porque Ramón quería explicarle a sus hijos su trabajo. Como nunca se acordaban de lo que les contaban en las visitas a los parques de Bomberos, decidió contárselo él mismo. De ahí salió la idea, completamente altruista. Él se encarga de los textos y Luis, de los dibujos.

"Mis niños, cuando eran pequeñitos, iban a los parques de Bomberos pero no recordaban muy bien lo que habían visto, pero les gustaba mucho que les leyera cuentos, entonces me metí en internet, empecé a sacar dibujos, les hice una historia muy sencilla en la que ellos colaboraron también porque me obligaron a simplificar hasta el punto que se ha quedado un cuento de 20 páginas con muchísimas imágenes muy divertidas y llamativas", dice Yanez.

Los libros están pensados especialmente para niños de entre 5 y 10 años, aunque son entretenidos para cualquier lector.

Rosa, la agente forestal, tiene hasta su propio videocuento para hacer más accesible su historia. "Los Agentes Forestales son los que se encargan de mantener en orden el ecosistema de nuestros montes y ríos. Para poder recorrer todos los rincones usan vehículo todoterreno", narra Rosa en ese material audiovisual, con sonidos incluidos.

Para los protagonistas, Ramón y Luis se han inspirado en personas de su entorno. Todo lo demás está pensado para que los pequeños lectores tengan un primer contacto, sencillo y divertido, con los servicios de Emergencias, desde el dibujo hasta el tipo de letra que se utiliza.

"Ponemos un tipo de letra que es la misma con la que los escolares aprenden a escribir, está pensado todo para que sea muy escueto y sencillo para que les entre bien a los niños y sea fácil de leer", cuenta Luis Carabantes.

Los cuentos se reparten en los parques de Bomberos, en la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 y a través de los Agentes Forestales. Rosa, Pedro y María no están solos. También están ya preparadas, para salir a la calle, las historias de los sanitarios Laura y Luis y de los policías Rafa y Lola.

Ramón y Luis, los dos bomberos artífices de la iniciativa









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado