La Junta Electoral insta a Correos a aclarar el "error" de los tickets emitidos sin que la persona haya votado

Son cientos los mensajes en redes sociales con la etiqueta #correospucherazo que se están publicando en los últimos días. La razón, los tickets de caja que emite Correos en los que figuran uno o más votos sin que la persona haya votado. Llegan desde diferentes puntos de Madrid e incluso de España, como el que se emitió en una oficina de Cádiz y, en algunos casos, sin que las personas en cuestión estén ni siquiera censadas en la Comunidad de Madrid.

Este mismo jueves una usuaria colgaba en Facebook un resguardo con fecha del 27 de mayo en el que figuraba el envío de una carta certificada por valor de 5,95 euros y cinco votos emitidos, sin que hubiese votado. El ticket es de la oficina de la calle Castillo de Atienza, en Las Rozas.

Ante los numerosos casos y la sombra que están generando estos hechos sobre el proceso de votaciones, la Junta Electoral Central (JEC) ha acordado este jueves ordenar a Correos que adopte "con la máxima celeridad" medidas que eviten que se sigan emitiendo justificantes de pago que recojan erróneamente referencias a "votos emitidos", unos errores que, entiende, pueden generar "inquietud entre los votantes".

Así responde al máximo organismo arbitral ante una consulta del PP y la denuncia formulada por VOX ante la emisión por parte de Correos de tickets de caja en los que aparece la referencia "voto emitido" no correspondiendo con el tipo de envío realizado por el usuario. La denuncia alertaba contra la "posible manipulación" de los votos.

En su resolución, la Junta Electoral recoge que un informe de Correos detalla que estos errores no influyen en el proceso de voto por correo del votante al que correspondería realmente el justificante de pago, ni suponen su asignación a un votante distinto.

Pero pese a ello, este organismo asume que "la multiplicación de estos errores puede generar inquietud entre los votantes" y por ello ordena a Correos adoptar medidas para acabar con esta situación.

Pide también la JEC la compañía que haga pública una nota de prensa explicativa del error acontecido para conocimiento de todos los usuarios y votantes y que informe de forma inmediata a la Junta de las medidas adoptadas y de los datos relativos a las incidencias producidas, a día de hoy, en relación con este asunto.

Asimismo, la Junta Electoral recuerda que la Dirección General de Política Interior ya puso en conocimiento de la Junta Electoral la existencia de este tipo de quejas.

