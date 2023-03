Juanjo Cid 'Zapatones', maestro dulzainero, recibe homenaje del pueblo de San Lorenzo de El Escorial

La dulzaina es el instrumento que ha marcado la vida de Juan José Cid, 'Zapatones'. Maestro de los maestros, uno de sus pueblos de acogida, San Lorenzo de El Escorial, donde ha sido profesor en la Escuela Municipal de Música, le rinde homenaje.

La labor de este heredero musical de Agapito Marazuela hizo que la dulzaina se popularizase entre los gurriatos y cada vez más personas estuvieran interesadas en aprender el instrumento. Años después, en 2001, la Escuela de Dulzaina se integró a la Escuela Municipal de Música y Danza “Maestro Alonso” de la que sigue formando parte, con David Huerta como profesor en la actualidad.

En reconocimiento a la labor de 'Zapatones' como impulsor de la tradición dulzainera en la localidad, el pasado 26 de enero el Pleno del Ayuntamiento aprobó concederle la Medalla al Mérito Artístico de San Lorenzo de El Escorial, que se materializará en un acto este sábado, 4 de marzo, a las siete de la tarde en el Real Coliseo Carlos III con la participación de las escuelas municipales de dulzaina de El Espinar (Segovia), Cercedilla, El Escorial y San Lorenzo de El Escorial, así como otras agrupaciones de dulzaineros.

Y Zapatones lo agradece porque guarda especial cariño al Real Sitio. "Yo estaba empadronado en San Lorenzo de El Escorial, vivía en el Valle de los Caídos, hasta que me casé. Siempre he estado ligado a San Lorenzo y me han acogido muy bien. Es maravilloso el pueblo y las gentes que tiene", dice Juanjo, quien explica a COPE de la SIERRA que el mote le viene de la época de colegio. "De chaval mi madre me mandó a clase con unos zapatos grandes, de esos de punta que se le habían quedado pequeños a mi padre. Me dijo 'hijo, ya te valen' y los compañeros 'zapatones, zapatones'... pues con Zapatones me quedé".

El cariño que siente por San Lorenzo es recíproco. De entre sus miles de alumnos de dulzaina, como muestra un botón. Tres de ellos no dudan en calificarle como un padre. "Para mí es un segundo padre, me ha enseñado cómo vivir, unos valores en el respeto tanto al instrumento como al mundo que lo rodea", dice uno, "Ha sido como un padre que te enseña a desenvolverte en la vida", apunta otro. "Nos hemos criado con él", concluye el tercero.

Todos ellos y muchos más estarán este sábado rindiéndole un merecido homenaje que tiene como agenda del día un pasacalle a la una de la tarde, una exposición fotográfica en la Casa de la Cultura con imágenes de estos 30 años de tradición dulzainera de la mano de Juan José Cid y la entrega de la Medalla a las siete en el Real Coliseo Carlos III.

Hay que recordar que el Aula de Dulzaina de la Escuela Municipal de Música y Danza y otras agrupaciones de dulzaineros participan habitualmente en eventos como la Romería de la Virgen de Gracia, Fiestas Patronales, Fiestas de San Antón y San Sebastián, Encuentro de Gigantes y Cabezudos, Rondón contra el Cáncer y otras muchas actividades que no se entienden ya sin el sonido ambiente de las dulzainas.