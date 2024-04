El Hospital Universitario General de Villalba recibe el sello Madrid Excelente

El Hospital Universitario General de Villalba ha recibido el sello Madrid Excelente, que entrega la Comunidad de Madrid a través de la Fundación Madrid por la Competitividad.

La apuesta por la mejora continua, por la innovación, por el cuidado medioambiental y social y por la satisfacción del cliente. Es lo que reconoce el sello, que el Hospital recoge tras un riguroso proceso de evaluación de todas sus áreas de gestión.

Llega justo cuando el centro va a cumplir diez años, como un acicate para seguir mejorando. "Nuestro propósito es seguir manteniendo el nivel de excelencia, estar al tanto de la innovación y ser pioneros en su instauración, seguir cuidando a nuestros pacientes y nuestros profesionales y avanzar por la senda de la atención sanitaria de máxima calidad", apunta Ignacio Maestre, gerente del hospital.

A la entrega del sello, este jueves a mediodía, acudió la directora general de Madrid Excelente, Elena Mantilla, y Mariola Vargas, quien aprovechó para alabar como alcaldesa de Collado Villalba, pero sobre todo como paciente, la importante labor del Hospital. "Como alcaldesa este sello es un orgullo inmenso y como persona, qué deciros. Yo tuve una complicación quirúrgica que me tuvo en estado de coma y aquí me salvaron la vida. Aparte del trato de mi salud personal tengo que agradecer cómo trataron a mi familia", apuntaba Vargas.

Son ya casi una treintena las entidades del sector de la Salud que cuentan con el sello Madrid Excelente. En la zona noroeste también lo tienen el Hospital Comarcal El Escorial, el Hospital de Guadarrama y el Puerta de Hierro de Majadahonda.

La marca Madrid Excelente se suma a los hitos más recientes del Hospital de Villalba como el premio Top Value, el reconocimiento de la Reunión Nacional de Fractura de Cadera, varios Best in Class, Top 20 y el Best Spanish Hospitals Awards en la categoría de “Procesos Quirúrgicos”, así como al Reconocimiento de Excelencia en Gestión EFQM 6 Stars, recibido en 2022.

Además, cuenta con la tasa de reclamaciones más baja de todos los hospitales de la red pública de la Comunidad de Madrid.

Cerca de 1.000 trabajadores atienden el Hospital de Villalba, que da cobertura sanitaria a más de 120.000 habitantes de los 8 municipios de su área de referencia -además de otros muchos que lo escogen por libre elección-. Cada año la opinión de los pacientes, en la Encuesta Global de Satisfacción, lo posicionan entre los primeros puestos de su grupo de complejidad media.