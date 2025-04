"Esto aquí no pinta nada": la cruzada de Collado Villalba contra los grafitis que afean la ciudad

"Esto aquí no pinta nada”. El lema no puede ser más certero y resumirlo mejor. Y se podría haber añadido: es antiestético, por no decir feo, no aporta nada y cuesta mucho dinero hacer que desaparezca. Cada año el Ayuntamiento de Collado Villalba se ve obligado a destinar recursos económicos, materiales y personales a la eliminación de grafitis en espacios públicos.

Así que, acaba de emprender una nueva cruzada a través de una campaña de limpieza de las pintadas que incluye acciones informativas y de concienciación ciudadana.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso para mejorar la imagen urbana y proteger el entorno común contra los actos incívicos, el puro vandalismo que supone llenar fachadas y mobiliario urbano de grafitis que afean la ciudad.

Se trata de un problema que implica un gasto, tiempo y esfuerzo que se podrían evitar, algo en lo que han coincidido este miércoles, en la presentación de la campaña en el Coto de las Suertes, responsables municipales y representantes de la empresa que se encarga de limpiar las pintadas.

"Cuánto supone esto al año... pues muchísimo dinero, son cientos de miles de euros. Nosotros tenemos servicios todos los turnos todos los días y, en función de las particularidades técnicas de la pintada y el paramento donde esté, puede ser más o menos complicado y llevar más o menos tiempo, desde 15 minutos o más de una hora para eliminar una pintada. Hay medios específicos destinados a este servicio que, si no, podrían estar haciendo otras cosas", decía Rafael Bueno, delegado de Valoriza Servicios Medioambientales.

En 2024 Valoriza realizó cerca de 2.200 intervenciones para retirar grafitis, con más de 9.000 metros cuadrados de superficie tratada.

Para comunicar este tipo de incidencias, se puede contactar con la empresa en el teléfono 900 102 982, por Whatsapp en el 650 474 953 o por mail en vsm.colladovillalba@valorizasm.com.

Con esta campaña, Collado Villalba busca reducir el impacto visual negativo de las pintadas y también sensibilizar a la población. También se apela a la colaboración ciudadana. En caso de observar a alguna persona realizando grafitis, cualquier vecino puede avisar a la Policía Local a través del 092 o en el 91 850 54 53.

Respecto al perfil del 'grafitero' que suele actuar en Collado Villalba, la alcaldesa ha asegurado que "Policía Local los tiene perfectamente detectados".

"Son varones jóvenes, la mayoría, sólo hace falta ver a los espacios inaccesibles a los que llegan, a los que no podría una persona mayor, y se identifican por sus firmas, es una seña de identidad de 'esto lo he hecho yo'", explica Mariola Vargas, quien ha querido recordar que realizar pintadas "es un delito, castigado por una ordenanza municipal y por una ley de rango superior. Las multas podrían llegar a los 30.000 euros, dependiendo de dónde pinten y lo que ensucien".

También ha insistido en que “los recursos destinados a la limpieza de grafitis salen del bolsillo de todos los ciudadanos con sus impuestos, que se podrían dedicar a otros servicios más útiles a la ciudadanía”.