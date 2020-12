La Estación de Esquí del Puerto de Navacerrada abre el 1 de enero

La Estación de Esquí del Puerto de Navacerrada abrirá sus puertas este viernes, 1 de enero de 2021. Los apasionados del esquí y el snowboard ya tienen planes de Año Nuevo en el alto serrano.

Abrirá la parte baja de la estación y las pistas del Escaparate y Telégrafo para los esquiadores principiantes y de nivel medio, así como “la mejor pista roja del Sistema Central” para los esquiadores más intrépidos: la pista del Bosque.

Como el día 1 es festivo, la Estación abrirá sus puertas una hora más tarde de su horario normal, es decir, a las 10 de la mañana.

MEDIDAS COVID

La Estación ha establecido unas normas Covid, que son de obligado cumplimiento. Así, es obligatorio el uso de mascarilla, guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros, y el uso obligatorio cofia desechable, para proteger el contacto con el interior de los cascos, garantizando así la correcta higiene individual.; hay dispensadores de gel hidroalcohólico a disposición de los clientes, se desinfectarán frecuentemente superficies y material de alquiler; y está prohibido fumar en toda la Estación.

INCERTIDUMBRE CON EL APARCAMIENTO DEL PUERTO

Tal y como te hemos contado en COPE de la Sierra, no se permite aparcar a los madrileños en el aparcamiento del Puerto de Navacerrada, pero sí a los castellanoleoneses porque el aparcamiento está en territorio de esta Comunidad, aunque lo mantiene Madrid y todos los servicios (hotel, bares, pistas de esquí...) están en la región madrileña. Desde la Estación aseguran que no saben el porqué de la situación. “Cierto es que en la actualidad tanto la Comunidad de Madrid como la Comunidad de Castilla y León están cerradas. El aparcamiento está situado en Castilla y León pero el primer tránsito peatonal una vez en el Puerto para llegar, por ejemplo, al Camino Schmidt, los restaurantes, etc., están situados en la Comunidad de Madrid, lo que hace que esto sea un sinsentido total y que no entendamos por qué no permiten a los madrileños utilizar el parking, y no se controla a los segovianos la entrada en la Comunidad de Madrid”, afirman en su página web www. puertonavacerrada.com/