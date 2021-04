La confusión con AstraZeneca provoca que hasta un 70 % de los citados rechace la vacuna

Los cambios de criterio con respecto a la inoculación de la vacuna de AstraZeneca y los casos de trombosis que se han registrado en algunas de las personas vacunadas ha provocado un escenario de incertidumbre que ha llevado a los ciudadanos a rechazar estas dosis. Al menos, en Madrid, donde entre el 60 y el 70% de los citados en los dos últimos días no acudió a ponerse la vacuna.

El miércoles, y tras los casos de trombos, se decidió en la interterritorial paralizar la vacunación con AstraZeneca a los menores de 60 años, con el voto en contra de Madrid, que pedía ampliar el límite a mayores de 65 años. Un día después, el jueves, Ministerio y comunidades optaron por ampliar el límite de edad hasta los 69 años.

El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha dicho que el Gobierno de España ha tomado estas decisiones sin "criterios técnicos" y que la confusión generada en torno a AstraZeneca ha provocado que el porcentaje de rechazo de estas dosis pase del 2 al 60 %. “¿Qué criterio hay para no vacunar? Ayer, de repente, se amplía ese criterio a 69 años, ¿Y por qué no a 72, a 76 o a 86? ¿Qué datos tienen ellos? El resultado final trae como consecuencia que los ciudadanos no se vacunan. La prioridad ahora es vacunar y todo lo que no sea eso es hacer las cosas mal”, afirma Zapatero.

En concreto, de las 29.000 citas programadas el jueves con AstraZeneca solo acudieron 10.800 personas; y respecto a la vacunación de este viernes, ha precisado que hasta las 21:00 horas de ayer sólo confirmaron el 45 % de los citadas: 8.486 en el hospital Enfermera Isabel Zendal, 4.297 en el Wanda Metropolitano y 2.092 en el WiZink Center.

Por cierto que este mismo fin de semana se suma el Hospital Puerta de Hierro como punto de vacunación, con AstraZéneca, para la población de entre 60 y 65 años.

Zapatero ha abogado por vacunar con la segunda dosis de AstraZeneca a las personas menores de 60 que ya hubieran recibido la primera, atendiendo a los criterios científicos porque otras soluciones no están probadas.

Por otro lado, ha instado al Gobierno de España a presionar a la Agencia Europea del Medicamento para que apruebe la vacuna rusa Sputnik V "cuanto antes" y que haga los trámites necesarios "con la mayor velocidad" para poder disponer de ella en España, porque sus resultados son "francamente buenos", ha dicho.

La directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha avanzado que la Comunidad de Madrid está trabajando en un sistema para que los ciudadanos pueden elegir el punto, el día y la franja horaria de su vacunación con vistas a las vacaciones de verano, un sistema que quieren poner en marcha en mayo.





Zapatero insta a Sánchez a que demuestre sus afirmaciones o se disculpe





El viceconsejero madrileño ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a presentar los datos de contagios de coronavirus de la región, si son diferentes a los de la Comunidad de Madrid, o a disculparse.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cuestionado este viernes la contabilización de los datos de contagios por coronavirus que comunica la Comunidad de Madrid.

En una conversación informal con los periodistas que le acompañan en una gira africana, ha incidido en que hay territorios, como Madrid, con una incidencia mayor de Covid-19 y donde el número de camas de estos pacientes en los hospitales dobla la media, y ha dicho que el problema es que la región no registra todos los contagios.

"Si el presidente Pedro Sánchez o el Gobierno de España tiene datos diferentes de la Comunidad de Madrid, yo le insto a que los presente y si no los tiene, lo que le pido, por favor, es que pida disculpas", ha señalado Antonio Zapatero.

Zapatero ha censurado que "de repente" el presidente del Gobierno cuestione los datos de la Comunidad de Madrid, en el contexto de una "pandemia" y "a tres semanas de unas elecciones".

Se cree el ladrón que todos son de su condición



"Nos llama mucho la atención que en este contexto se hagan esas manifestaciones", ha afirmado.

Por otro lado, ha recordado que el presidente del Gobierno dijo hace unos días que estaría vacunado el 80 por ciento de la población en el mes de agosto, pero la Comunidad de Madrid todavía no sabe las vacunas que va a recibir la semana que viene.

"¿Si nos sabemos las vacunas que vamos a recibir la semana que viene, podemos hablar de cómo va a estar vacunada la población de Madrid dentro de tres meses?", se ha preguntado.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido a Sánchez con un refrán: "Se cree el ladrón que todos son de su condición".