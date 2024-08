Conato en Abantos a días de cumplirse 25 años del incendio que asoló el emblemático monte

El mes de agosto no ha comenzado bien en la Sierra de Guadarrama en lo que a incendios se refiere. Dos mantuvieron en vilo este jueves a los servicios de extinción tanto en la vertiente madrileña como en la segoviana. En ambos, afortunadamente, no hay que lamentar daños personales y no han adquirido grandes dimensiones.

En San Lorenzo de El Escorial una columna de humo en la zona de Abantos hacía presagiar lo peor, pero la rápida intervención de los Bomberos, Brigadas Forestales y Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid lograron que se quedara en conato el incendio que se registraba en la zona de El Tomillar-La Penosilla.

También intervinieron efectivos del ERIVE, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.

Finalmente se dio por controlado al anochecer y ha afectado a 1.600 metros cuadrados de terreno.

El suceso se produce en el emblemático monte que ardió hace ahora justo 25 años. Fue el 20 de agosto y en aquel incendio más de 400 hectáreas de masa forestal sucumbieron a las llamas, dejando un paisaje desolador. Las sucesivas repoblaciones, tanto institucionales como ciudadanas, han tratado de recuperar la zona, a lo que también se ha querido contribuir con medidas como el cierre de la pista forestal a los vehículos. Pero Abantos no ha vuelto a ser lo que fue. Un cuarto de siglo después, el objetivo es que nunca vuelva a repetirse un incendio de la envergadura del ocurrido en el verano de 1999.

También en El Espinar

Evoluciona favorablemente el incendio forestal que se inició también este jueves, 1 de agosto, sobre las seis de la tarde, en una zona de difícil acceso en la vertiente segoviana del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

La Junta de Castilla y León informa de que la "rápida y contundente respuesta del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL) ha permitido estabilizar el perímetro".

"En estos momentos no avanza el fuego y permanecen en la zona medios terrestres", añade.

La zona afectada, Reserva de la Biosfera, se ubica entre el municipio segoviano de El Espinar y el madrileño de Cercedilla,

El incendio se inició, por causas que se desconocen, en una zona montañosa, arbolada y de difícil acceso para medios terrestres, y fue declarado de Nivel 1 debido a la afectación de masas arboladas de más de 30 hectáreas.

Según los datos de la Junta de Castilla y León, en la extinción del incendio trabajan agentes medioambientales, cuadrillas terrestres, autobombas, un buldócer y patrullas helitransportadas, más medios aéreos entre helicópteros e hidroaviones, estos últimos durante las horas con luz.

Mucha precaución por el riesgo

Aunque en las últimas horas el calor nos ha dado un respiro y se rebaja el mapa de riesgo de incendios forestales de extremo a alto para este viernes, no conviene bajar la guardia. Hay que extremar las precauciones.

De momento, el mensaje desde la Comunidad de Madrid es tranquilizador. No quedan incendios forestales activos una vez controlado el de Loeches, que ha quemado entre 500 y 700 hectáreas de pasto y olivar y que supuestamente tuvo su origen en maquinaria agrícola pesada que trabajaba en la zona, así como el originado en El Molar, con 20 hectáreas de pinar afectadas y que fue provocado por un camión que ardió cuando circulaba por la autovía A-1.

Entrada la noche del jueves se produjo otro incendio forestal en Tres Cantos. Las llamas arrasaron unas 10 hectáreas de pasto y se ha dado por controlado esta madrugada.