La Comunidad de Madrid inicia trabajos de adecuación en el Cerro del Cañal y la Dehesa Boyal de Alpedrete, Montes de Utilidad Pública

La Comunidad de Madrid actuará con trabajos de acondicionamiento y mejora en Montes de Utilidad Pública de Alpedrete

La Comunidad de Madrid ha dado comienzo a trabajos de adecuación en Montes de Utilidad Pública (MUP) de Alpedrete. Las actuaciones se llevarán a cabo en el Cerro Cañal y en la Dehesa Boyal.

Las intervenciones se han iniciado con la colocación de una barrera de acceso a la Dehesa desde el polígono por la parte más cercana a la carretera M-601. La entrada al paraje por esta zona estará limitada durante esta semana.

Además, se llevarán a cabo otras actuaciones como el desmontaje de una caseta de piedra a la entrada que se encuentra en mal estado, la revisión de los cierres perimetrales y la adecuación de muros reforzando sus juntas con cemento llagueado e incorporación de piedras del lugar en huecos en los que no existan, procedentes de la reutilización del desmontaje de estructuras. Además, se acondicionará el terreno.

También se llevará a cabo la limpieza del 'paso canadiense' ya existente -una estructura que consiste en una fosa cubierta con barras metálicas paralelas para impedir el paso de ganado, pero permitir el tránsito de vehículos, maquinaria y peatones-.

La Comunidad de Madrid también se centrará en actuaciones para el cuidado de los animales, como el desmontaje del vallado deteriorado, el tratamiento sobre rodales de Ailanthus Altissima, la adecuación de rampas para salidas de anfibios y pequeños mamíferos y la incorporación de cajas nido y refugio de murciélagos.