Collado Villalba celebra la Semana de la Danza con exhibiciones al aire libre, masterclass y espectáculos

"Mientras bailo no puedo juzgar, no puedo odiar, no puedo separarme de la vida. Sólo puedo ser feliz y sentirme pletórico". La frase, del bailarín Hans Bos, es el mejor resumen de lo que significa la danza, una forma de expresar sentimiento, transmitir sensaciones y emociones, liberar el espíritu, para los que la practican, sobre todo, pero también para los que la contemplan.

Siguiendo esa línea de pensamiento, la concejal de Cultura de Collado Villalba ha presentado este jueves la Semana de la Danza, que organiza el Ayuntamiento como preludio al Día Internacional de la Danza, que se celebra en todo el mundo el sábado, 29 de abril.

"Apostamos por el arte, por la cultura y, en este caso, toca danza, que nos encanta, la danza es una forma de vida, bailando se expresan todos los sentimientos y emociones en las personas por lo que creo que da satisfacción al que baila y alegría al que lo ve. Es el lenguaje oculto del alma", ha dicho Yolanda Martínez, parafraseando para cerrar su intervención a la bailarina Martha Graham.

Del 21 al 28 de abril la concejalía ha diseñado una programación cargada de actividades como exhibiciones en la calle, clases magistrales y espectáculos en la Casa de Cultura. En la iniciativa colaboran las 7 escuelas que existen en el municipio: la Escuela Municipal de Música y Danza María Rosa Calvo-Manzano, Studio 23, Arte en Movimiento, Duende, Espacio Sherezade, Marina Arnal y Danza Fénix-Mar Cano.

Todas juntas protagonizarán el espectáculo 'Disfrutando de la Danza' en la Plaza de Los Belgas el sábado, 22 de abril, a las siete de la tarde. Antes, por la mañana, habrá muestras simultáneas de distintas disciplinas, de danza urbana, una masterclass de bachata y exhibición de danza clásica y contemporánea en diferentes localizaciones como el Parque Peñalba, la avenida Honorio Lozano o Los Belgas.

La programación arranca este viernes 21 de abril en la Casa de Cultura, donde el público podrá disfrutar de ‘Four Seasons’, un espectáculo creado en plena pandemia y enmarcado en la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.

Corre a cargo de compañía CaraBdanza, que toma el amor como punto de partida, plasmando además la exuberancia de la naturaleza, a ritmo de un moderno Vivaldi y sus 'Cuatro Estaciones'. La coreografía artística crea un diálogo entre los cuatro estadios del amor clásico.

Será a las 19:30 horas.

El programa continuará del lunes 24 al jueves 27 de abril con distintas sesiones de danza en distintas disciplinas tanto en el Teatro Municipal de la Casa de Cultura como en la calle.

Finalmente, el cierre lo pondrá el viernes 28 de abril otro espectáculo, también incluido en la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, en la Casa de Cultura. Se llama 'Anemoi' y corre a cargo de la compañía Rajatabla Danza. Está inspirado en los elementos de la naturaleza, su movimiento y su conexión con el ser humano. Narra historias actuales a través de un lenguaje propio que nace de la danza española tradicional y que crece y se renueva en cada coreografía.

Será a las 19:30 horas.

La programación al completo puede consultarse en la web municipal www.colladovillalba.es.