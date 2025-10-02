Collado Villalba celebra el Día de la Policía Local con novedades y protagonismo de la Unidad Canina

Ha sido, junto con Moon, Maiden, Menta, Dingo y Kora, una agente especial de la Policía Local de Collado Villalba, pero ahora se jubila y le ha tocado su reconocimiento. El Ayuntamiento le ha entregado este jueves, 2 de octubre, a Hans una medalla por los servicios prestados en la Unidad Canina en los últimos años. Además, se ha despedido a lo grande haciendo lo que mejor sabe hacer, detección de drogas con ese olfato que sólo puede tener un perro.

Era un simulacro, eso sí, una exhibición organizada en el marco de la celebración del Día de la Policía Local, un cuerpo que este año celebra los 75 años desde su implantación en la localidad.

La efeméride, en este 2025, ha traído consigo cambios, como la fecha. "En el Pleno pasado cambiamos el día por considerarlo mucho más apropiado, tanto por la temperatura, el 30 de junio suele hacer muchísimo calor, como por la fecha en sí, hoy es el día de los Ángeles Custodios. Y hemos introducido en este caso una exhibición de la Unidad Canina, no sólo de Collado Villalba, sino de otras, hasta de fuera de la Comunidad de Madrid, que está tomando cada vez más protagonismo porque actúa muy eficazmente y muy limpiamente", ha explicado la alcaldesa, Mariola Vargas.

Las unidades caninas que han participado, además de la de Collado Villalba, han sido las de Villanueva de la Cañada, Madrid capital y el municipio toledano de Seseña.

En la exhibición canina han podido participar también algunos vecinos

La fecha y la exhibición no han sido las únicas novedades. También el emplazamiento para la celebración. "Es la primera vez que hacemos este acto en la vía pública, en este caso en la Plaza de Los Belgas para que todos los vecinos y visitantes puedan acceder a la celebración de este día tan bonito", ha apuntado la concejal de Seguridad Ciudadana, Yolanda Martínez.

Ante un nutrido público, entre el que había varios niños, los que más han disfrutado con los perros policías -seguro que se estaban acordando de Chase, la versión animada de la Patrulla Canina-, la alcaldesa y la edil han pasado revista a la plantilla de Policía Local.

La alcaldesa y la edil de Seguridad Ciudadana, pasando revista a la Policía Local

Iban acompañadas también, entre otros, por el subinspector de la Policía, Roberto Vizuete, quien, en su discurso, ha destacado la profunda vocación de servicio de este cuerpo, su calidad humana, cercanía a los vecinos, la ilusión y la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos.

"Hoy estamos aquí para celebrar nuestro Día de la Policía Local, coincidiendo con la efeméride de los Santos Ángeles Custodios, esos seres espirituales que, según la fe cristiana y otras religiones, fueron asignados por Dios a cada persona desde su nacimiento para protegerla, guiarla y defenderla del mal durante toda su vida. Seres con los que tenemos que sentirnos profundamente identificados en nuestro día a día como policías que somos, como servidores públicos que somos", aseguraba.

"Vivimos tiempos complejos, las demandas sociales cambian, las tecnologías avanzan, los retos a los que nos enfrentamos como cuerpo policial son cada vez más diversos. Pero si algo ha demostrado la Policía Local de Collado Villalba es que con semejante calidad humana está preparada", continuaba. "Es justo hacer un reconocimiento a todos los agentes que día a día, turno tras turno, con frío, con calor, con lluvia o cuando la gente está de fiesta, cumplen su labor con profesionalidad y entrega", reconocía Vizuete.

El acto ha finalizado con el izado de la Bandera Española al son del Himno Nacional y la entrega de medallas y distinciones, no sólo a los agentes que han destacado en los últimos meses en su desempeño.

Izado de la Bandera Española al son del Himno Nacional

"Cada medalla, cada diploma, no es sólo un reconocimiento individual: es un símbolo de lo que representa la Policía en su conjunto. Es la expresión de que vuestra labor no pasa desapercibida. Detrás de cada gesto de entrega hay una sociedad que observa, que agradece y que se siente protegida”, ha dicho la alcaldesa.

La edil de Seguridad ha destacado "el orgullo y gratitud que sienten todos los ciudadanos hacia su Policía Local, cuyos agentes son muy apreciados por todos, como ejemplo de compromiso al servicio del bien común”.

Entrega de distinciones a los agentes de Policía Local que han destacado en el desempeño de su función

También ha habido un especial reconocimiento a Fernando Pascual, quien fuera Jefe Supervisor del Parque de Bomberos de Collado Villalba, jubilado el pasado mes de junio, por sus más de 45 años de servicio, o a Diego Herrera, jefe de la Agrupación Local de Protección Civil, que capitaneando las reuniones del CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Local) ha realizado este año una impecable gestión durante emergencias como las inundaciones del pasado mes de marzo durante la borrasca Jana o el apagón eléctrico del mes de abril, entre otras.

Además, se han otorgado otros reconocimientos como a dos profesoras del CEPI (Centro de Participación e Integración de Inmigrantes), o a Antonio, conductor de las grúas, ya jubilado.