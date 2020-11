El cierre perimetral de Guadarrama se salda con 191 sanciones y 108 controles policiales

Guadarrama ha hecho balance de la labor llevada a cabo por la Policía Local, de manera coordinada con Guardia Civil, durante los días que el municipio ha estado sometido a restricciones de movilidad.

En los 108 controles policiales que se han realizado, los agentes han realizado la identificación de 1.485 personas y 1.183 vehículos de los 2.990 controlados en los puntos establecidos, por los que han llegado a circular durante este período más de 10.000 vehículos.

Se han impuesto 191 sanciones.

Estos datos se corresponden solo con la acción de la Policía Local, que es la que se gestiona de forma municipal, y entre las sanciones se incluyen no solo las aplicadas por no respetar el cierre perimetral, sino también otras relacionadas con no llevar mascarilla, superar el número máximo de 6 personas en las reuniones o no cumplir el horario nocturno de actividad impuesto por el toque de queda establecido en toda la Comunidad de Madrid, todas ellas relacionadas con la normativa del COVID-19, aunque también se han incluido entre las sanciones algunas en materia de tráfico.

"Con la disminución de un 67,7 % en la incidencia de contagios es también al momento de hacer balance de las restricciones perimetrales que han dado como resultado, desde el 26 de octubre al 16 de noviembre, 191 sanciones y 108 controles de Policía Local, en los que se ha llevado a cabo inspecciones y controles en alrededor de 3.000 vehículos de forma directa", resume el alcalde, Diosdado Soto, quien ha dado las gracias "tanto a la Policía Local como a la Guardia Civil por la labor que han llevado a cabo tratando de poner todos los medios disponibles y en todo momento para que se cumplieran las normas impuestas por la Comunidad de Madrid”.

Hay que recordar que Guadarrama quedaba este lunes desconfinada después de mejorar notablemente su tasa de incidencia acumulada de coronavirus, que ha pasado de 917 casos por 100.000 habitantes a 305.