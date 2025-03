Cerrado, por precaución, el aparcamiento de la Escuela Municipal de Música de Guadarrama

Una llamada anónima daba la voz de alarma: el edificio de la Escuela Municipal de Música de Guadarrama presenta deficiencias y ante la posibilidad de un riesgo inminente, como el desprendimiento de cascotes, los Bomberos acuden para realizar una inspección.

Un camión e ingenieros del Cuerpo se personaron hace unos días en el lugar para constatar si el aviso tenía su razón de ser. Su informe determina que el edificio no corre peligro de derrumbe, pese a lo cual la recomendación es clara: cerrar el aparcamiento subterráneo, algo a lo que ha accedido el Ayuntamiento.

"Se hizo una comprobación exhaustiva por parte de Bomberos y los técnicos municipales y llegaron a la conclusión de que el edificio no representaba ningún riesgo inminente para su utilización con normalidad, pero había una sugerencia: que se evitara utilizar el aparcamiento subterráneo, que dejó de usarse hace muchos años y se ha empezado a usar hace poco tiempo", asegura a COPE de la SIERRA el alcalde, Diosdado Soto.

El trabajo ahora se centrará en la ejecución de obras de mejora, una vez que los técnicos municipales hagan los informes pertinentes.

"Vamos a ir comprobando muy cerca por si hubiera alguna incidencia que fuera a mayores y que represente un peligro para, en tal caso, actuar con absoluta celeridad e ir programando una identificación de daños que presenta el edificio para valorar su alcance y encargar un proyecto", añade Soto.

Desde la oposición, el PSOE asegura que su grupo lleva años alertando sobre estas deficiencias de la Escuela de Música. Los socialistas no se explican que, si el edificio no tiene problemas, se cierre el aparcamiento.

"No sé si por precaución o a la espera de algún informe... no lo entiendo muy bien. Es un aparcamiento que se destinó en un principio a profesores o usuarios... o a quien quisiera el Ayuntamiento, y venía muy bien para descongestionar horas punta. Por ahora no nos informan de hasta qué momento va a estar cerrado", apunta Javier Ortega, portavoz socialista.

El PSOE asegura que continuará con su línea de trabajo en torno a esta infraestructura una vez reciba todos los informes que ha solicitado a través del Registro del Ayuntamiento.