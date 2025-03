La borrasca Jana remite, pero sigue la vigilancia: Collado Villalba hace recuento de daños

Decir que ha estado pasado por agua es quedarse corto para definir el fin de semana. La borrasca Jana ha causado estragos en la Sierra de Guadarrama y las precipitaciones no han dado tregua, salvo el domingo por la mañana. Aunque en los puertos de montaña hacía acto de presencia la nieve, en la zona baja se abría una ventana e incluso pudimos ver algún que otro rayo de sol.

Ya no hay ninguna vía en nuestra comarca cortada tras la reapertura al tráfico de la M-620 en Alpedrete y, una vez realizadas las tareas de limpieza de la calzada también se ha abierto la barrera de acceso a La Pedriza, que tuvo que cortarse este domingo.

Además, la Comunidad de Madrid ha rebajado el nivel de alerta del Plan contra Inundaciones (INUNCAM). Lo que no baja es la guardia porque la Agencia Estatal de Meteorología prevé otra semana de tiempo inestable, con nuevos frentes llegando por el Atlántico que dejarán más lluvias.

Llueve sobre mojado, por tanto, 11 de los 13 embalses de la región siguen aliviando agua por "seguridad hidrológica" y, aunque el caudal de arroyos y ríos ha disminuido, puede ser preocupante que, con el deshielo de la nieve caída este domingo y los nuevos chubascos, vuelva a aumentar.

Por eso la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid (ASEM112) continúa vigilante. "Ahora estamos en ese momento de tranquilidad, pero hay que seguir preparándonos y estar en alerta para el nuevo episodio. Estamos en fase de control. Nos esperan lluvias, pero durante estos dos o tres días no deberían ser abundantes y los cauces de los ríos están manteniendo un caudal, que con estos días de descanso de lluvias pueda ir reduciéndose y los embalses puedan seguir gestionando sus niveles máximos", ha contado a COPE Pedro Ruiz, director.

También se mantiene la vigilancia en los municipios de la Sierra de Guadarrama que se han llevado la peor parte del temporal. Lo sufrimos el sábado con desbordamientos de ríos y arroyos en algunos puntos, grandes avenidas de agua, inundaciones de sótanos, garajes y jardines y cortes de carreteras como la M-622 entre Cercedilla y Guadarrama, la M-600 entre Guadarrama y San Lorenzo de El Escorial o la M-615 en Moralzarzal, amén de la mencionada M-620 en Alpedrete.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid tuvieron que realizar más de un centenar de intervenciones, la mayoría para retirar ramas y árboles caídos en la vía pública y achicar agua en Guadarrama, Alpedrete, El Boalo, Mataelpino, San Lorenzo o Galapagar.

En 12 horas, Madrid 112 gestionó 270 expedientes por incidencias derivadas de la lluvia y el viento.

Pero si ha habido una imagen que se ha hecho viral este fin de semana, ésa ha sido la del río Guadarrama a su paso por Collado Villalba en zonas como el polígono industrial P-29, el barrio de Romacalderas o el Parque de las Bombas.

La localidad se enfrentó a una situación crítica con la crecida del caudal, que superó el umbral rojo de desbordamiento.

Protección Civil Collado Villalba Río Guadarrama a punto de desbordarse en Collado Villalba

Este lunes la alcaldesa hacía recuento de daños.

"Hemos vivido momentos realmente complicados, sobre todo el sábado por la tarde. Nunca había saltado olas en el P-29 y se produjo ese momento, el agua sobrepasaba el tablero del puente y se cortó. No ha habido que lamentar daños personales, y daños materiales inundación de algún jardín y garaje y poco más. No tenemos noticias de vehículos afectados. Y gracias al proyecto de renaturalización del río Guadarrama los márgenes estaban más limpios y no hemos sufrido tantos daños como aguas arriba otros municipios vecinos", ha apuntado Mariola Vargas.

Durante esta semana se van a mantener cerrados los parques y la empresa Valoriza va a realizar un informe de evaluación de riesgo porque el suelo mojado se vuelve inestable, afectando a la estabilidad de los árboles de alto porte.

Y ahí llegaba el llamamiento a la población. "Pedimos a los vecinos que no se acerquen a los márgenes del río, es precioso, es espectacular, da gusto verlo, pero es peligroso, resbala y uno puede perder pie".

Aunque no fue necesario su uso, el Ayuntamiento habilitó de forma preventiva el pabellón del colegio público Rosa Chacel ante la posibilidad de evacuaciones.

"Lo hemos ofrecido a los vecinos, sobre todo de la calle Término o el barrio de Romacalderas, pero al final sólo ha sido desalojado un matrimonio mayor y por precaución, no por miedo a que el agua llegase a la casa, sino porque faltase la luz o la calefacción y la mujer está vulnerable en cuanto a estado de salud. Fueron trasladados al Hotel Galaico y ayer mismo por la mañana regresaron a su casa", explica Vargas.

Además, la borrasca Jana ha provocado daños en el asfaltado de algunas calles, ya castigado por la sal durante las últimas heladas. Ha terminado por resquebrajarse dejando grandes baches y socavones. La Brigada de Obras tendrá como prioridad arreglarlos, pero no ahora, sino una vez mejore la situación meteorológica.

También, por la rotura de un colector en Hoyo de Manzanares, los vecinos de zonas altas de Collado Villalba, urbanizaciones La Cerca, Alta Vista o Fontenebro, han visto cómo el agua que salía de sus grifos tiene color marrón. Es potable, dicen desde el Ayuntamiento, pero está turbia y mientras se repara, para mayor tranquilidad, se ha repartido agua embotellada.

Entre las incidencias, esta vez no hubo que cerrar el paso por el túnel de Los Valles porque no se anegó como en otras ocasiones, tampoco la planta baja del aparcamiento subterráneo de Planetocio, que se clausuró por precaución.

"Relatan inundaciones en 2018 en la planta baja de Planetocio, pero yo nunca había visto una crecida del río así. Creo que es más por los desembalses de las presas que a la cantidad de lluvia en sí, pero seguimos vigilantes e iremos informando puntualmente", reconoce la alcaldesa.