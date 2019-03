El Boalo prepara un novedoso proyecto de vivienda social en alquiler

Apartamentos para mayores, jóvenes y familias. Es el nuevo proyecto del Ayuntamiento de El Boalo, viviendas en alquiler a precios más que razonables, que facilitarán el acceso a estos colectivos.

Se trata de un proyecto innovador desarrollado en otros países europeos y por ayuntamientos españoles como el de Vitoria o el de Bilbao, que busca el asentamiento de la población en los cascos urbanos.

En base a ese modelo, El Boalo ha puesto en marcha esta iniciativa, con una inversión de 1'5 millones de euros para una primera fase en la que se construirán 30 apartamentos en la Avenida de Las Madroñeras. “Con esto queremos obtener una rentabilidad social, creando pueblo y revitalizando el casco urbano, para no ser una ciudad dormitorio”, explica el alcalde, Javier de Los Nietos.

Los jóvenes que quieran emanciparse y no puedan por los elevados precios del mercado del alquiler, podrán optar a un loft de 30 metros cuadrados por 200 euros al mes. “Para muchos jóvenes emanciparse supone emplear entre el 60 y el 80 por ciento de su sueldo. De este modo, podrán ahorrar y plantearse un proyecto de vida. Queremos que esa primera etapa de emancipación la hagan con nosotros”. Los mayores de 65 años tendrán a su disposición pisos de 50 metros adaptados por 300 euros. “Muchas veces, los mayores tienen casas poco accesibles y no pueden costear las reformas”. Por último, familias con niños podrán optar a viviendas de tres dormitorios, de 70 metros, por 400 euros. “Son para familias que no tienen tantos recursos y con estos apartamentos queremos fijar población, parejas jóvenes con niños”, añade el regidor.

El proyecto contempla, además, la construcción de zonas de uso común: lavandería, salones de ocio, jardines y zonas de juego.

La entrega está prevista para septiembre del 2020.

FINANCIACIÓN CON LA VENTA DE PARCELAS

Se va a financiar con la venta de 19 parcelas de uso residencial para la construcción de viviendas unifamiliares, que saldrán a subasta en abril. Tienen una superficie de entre 266 y 719 metros cuadrados, con precios de salida de entre 66.500 y 122.000 euros.

Estas parcelas municipales están en la Dehesa de la Villa y en las calles García Lorca y Vicente Aleixandre de Cerceda; y en la Calle Goya de El Boalo.