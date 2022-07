Ayuso anuncia la candidatura de Carla Greciano a la alcaldía de Galapagar para 2023

“Personas comprometidas, humildes trabajadoras y con muchas ganas". Así ha definido Isabel Díaz Ayuso a los primeros 16 candidatos del PP designados para encabezar las listas en sus respectivos municipios de cara a los comicios de 2023, entre ellos la concejal y portavoz del Grupo Municipal en Galapagar, Carla Greciano.

Con 11 meses de antelación y tras la reunión del Comité de Dirección, la presidenta del PP madrileño ha anunciado este lunes, entre otros, la candidatura de Greciano a la alcaldía de Galapagar. En los últimos 3 años, la edil ha tenido la oportunidad de trabajar en la Comunidad de Madrid junto a Díaz Ayuso como diputada en la Asamblea de Madrid. Una posición que, además, se ha visto reforzada hace apenas unos meses cuando fue nombrada secretaria del área de Familia y Natalidad, formando parte de la estructura del PP madrileño.

Unas responsabilidades que no han impedido a Carla Greciano realizar una intensa labor de oposición en los 3 últimos años en el Ayuntamiento de Galapagar.

Para el Partido Popular, "está siendo una legislatura de fuerte oposición, en constante actitud de escucha con los vecinos, atendiendo sus problemas y necesidades y recorriendo calles y urbanizaciones para denunciar graves deficiencias en temas como alumbrado, limpieza o hasta en el servicio diario de atención a los vecinos, completamente abandonado".

La lista más votada en 2019

Después de encabezar la lista más votada en las últimas elecciones municipales y que un pacto entre PSOE y Ciudadanos, con el apoyo de Podemos, le arrebatara la alcaldía, ahora Carla Greciano afronta este nombramiento con más ilusión y entusiasmo que nunca.

"Me siento tremendamente agradecida con la presidenta Isabel Díaz Ayuso que una vez más confía en mí para representar a los galapagueños y optar a ser su alcaldesa tras las elecciones del próximo 28 de mayo de 2023. Contó conmigo en 2019, volvió a hacerlo en 2021 como diputada en la Asamblea de Madrid y en mayo pasado me nombró secretaria de Natalidad y Familia del PP de Madrid. Así que no puedo defraudarla, ni a ella ni a los vecinos que esperan con ganas un cambio en Galapagar", ha asegurado Carla Greciano.

"Los vecinos han comprobado en sus propias carnes la gestión caótica del PSOE y Ciudadanos. Nunca Galapagar ha estado tan abandonado y sus vecinos tan desatendidos, se merecen un alcaldesa que les escuche y solucione sus problemas y el Partido Popular, a partir de hoy, ya tienen una candidata lista para ofrecérselo”, añade Greciano.

Primeros candidatos

Junto a Greciano, Díaz Ayuso ha designado a los primeros candidatos, que corresponden al 'cinturón rojo'. Lo anunciaba este lunes en una rueda de prensa en la sede del PP, en Génova, donde aseguraba que son personas que están en “primera línea” y ha apuntado que avanzan ahora estos nombres para que los vecinos conozcan ya a las cabezas de lista.

Entre septiembre y octubre quiere dar a conocer el resto de cabezas de lista, pero no será hasta después de Navidad, ha explicado, cuando se conozcan los candidatos de los municipios en los que gobierna el PP, entre ellos Madrid capital.

Los primeros candidatos que lanza la líder de los populares madrileños corresponden a los grandes municipios de la región, con más de 200.000 habitantes y que han sido tradicionalmente liderados por los socialistas.

La estrategia que ha esgrimido Ayuso para anunciar estos candidatos es que “en los meses de septiembre y octubre hay muchas fiestas patronales y es un buen momento para que los candidatos tengan contacto directo” con la ciudadanía.

“Creemos que el Partido Popular es más necesario que nunca y por eso vamos este primer paso para preparar a nuestro municipios en unos momentos fundamentales para nuestro país”, ha aseverado Díaz Ayuso.

Asimismo, ha recordado que el partido celebrará en otoño una convención con la intención de “dar a conocer las primeras líneas” del programa electoral.

Según los datos aportados por los populares, el 37,5% de los candidatos anunciados son mujeres, el 50% cuenta con licenciatura en Derecho y más del 30% de ellos tiene estudios del ámbito económico. Son Manuel Bautista (Móstoles); Noelia Núñez (Alcalá de Henares); Miguel Ángel Recuenco (Leganés); Antonio José Mesa (Getafe); José Manuel Zarzoso (Parla); Jannette Novo (Rivas Vaciamadrid); Francisco Becerra (Coslada); David Conde (Valdemoro); Alberto Escribano (Arganda del Rey); Salomón Aguado (Pinto); Alejandra Serrano (San Fernando de Henares); Lucía Fernández (San Sebastián de los Reyes); Jesús Muñoz (Paracuellos del Jarama); Héctor Añover (Ciempozuelos) y Carla Greciano (Galapagar).