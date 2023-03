El Ayuntamiento de El Escorial retira del Centro de Mayores, sin previo aviso, dos cuadros de los patrones

Lleva horas siendo la "comidilla" de los vecinos, una polémica de la que habla todo el mundo, enterado por el boca a boca, por redes sociales y por los medios de comunicación que, como COPE de la SIERRA, se han hecho eco de la decisión: la retirada del Centro de Mayores La Piña de dos cuadros con las imágenes de los patrones de la localidad, San Bernabé y la Virgen de la Herrería.

Hasta este martes, ocupaban un espacio en la zona del bar, pero han sido sustituidos sin previo aviso.

La Hermandad de San Bernabé ponía en conocimiento público, a través de un mensaje en Facebook, este hecho, que califica como "una humillación y un desprecio".

Ha mostrado su tristeza para tener que ser testigos de una "nueva ofensa y persecución" por parte de los responsables municipales y añade que las imágenes no están en el Centro de Mayores por su connotación religiosa sino por ser los patrones del pueblo.

En declaraciones a COPE de la SIERRA, la Hermana Mayor, Loli, asegura que puede llegar a entender las decisiones políticas pero que, como le manifestó a la concejal delegada, le sorprende que no se hubieran puesto en contacto con ellos para avisarles de la decisión. "Las imágenes ya las tenemos", cuenta.

En la misma línea se muestra Javier Galán, Romero Mayor de la Virgen de la Herrería, que se enteró por una llamada de la representante de los hermanos del patrón. "Nos parece que debían habernos dicho algo", apunta. "De momento no hemos sacado ningún comunicado porque tendremos una reunión de directiva la próxima semana y ahí decidiremos", añade.

Responsabilidades

La edil de Tercera Edad, Paloma Menéndez, no ha eludido su responsabilidad en la toma de la decisión. Ha explicado los motivos y admite no haber avisado a las hermandades de la retirada.

"Considerábamos que ese no era el sitio adecuado para que estuvieran allí. Sí es verdad que no había hablado con ellos en este sentido, ellos se han puesto en contacto conmigo. Entiendo que haya molestado pero en ningún momento he querido ninguna humillación ni hacer daño a nadie", ha dicho la concejal, quien añade que había recibido varias peticiones de los usuarios de La Piña para retirar los cuadros al tratarse de un espacio público.

Desde la oposición el Partido Popular ha instado a que los cuadros vuelvan a su ubicación y VOX se ha pronunciado este miércoles en un comunicado contundente en el que asegura que la decisión es una muestra más del sectarismo del actual equipo de Gobierno.