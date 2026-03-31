'El Tertulión del Sporting', en Deportes COPE Asturias: "No creo que la sentada vaya a provocar un cambio en Orlegi"

'El Tertulión del Sporting' de Deportes COPE Asturias ha analizado la sentada histórica de la afición del Real Sporting, que protestó contra la gestión de Orlegi no acudiendo al partido contra el Deportivo. La medida, motivada por el cobro de un suplemento en el llamado “Día del Club”, dejó una imagen insólita en el estadio. “Se notó un ambiente más frío, con menos gente. Recordaba mucho a un mal partido de Copa”, explicó Berna Alonso sobre la atmósfera vivida en los aledaños del campo.

El tertuliano celebró la reivindicación, calificándola de “maravillosa” al poner “ciertos frenos a una gente que no acaba de entender dónde está”. El enfado generalizado no se debe solo al suplemento, sino que ha sido “la gota que colma el vaso”. Se considera una muestra de “falta de sensibilidad” en un contexto económico donde “la cesta de la compra sube un 30%” y “la gente está ahogada”.

Yo creo que la sentada no va a provocar ningún cambio en Orlegi" Senén Morán Creador de contenido

Pese a la tensión, los tertulianos destacaron que el respeto ha prevalecido mayoritariamente entre los aficionados que secundaron la protesta y los que decidieron entrar al estadio. El creador de contenido Senén Morán lamentó el sobrecoste: “Que yo tenga que pagar 23 euros por ir a El Molinón contra el Deportivo me parece demasiado”. Además, señaló que esta práctica ya no existe en otros clubes como el Deportivo, el Málaga o el Real Oviedo.

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La directiva, en el punto de mira

La respuesta del club no ha convencido. Sobre la comparecencia de José Riestra, presidente ejecutivo, la sensación es que “se quedó corto” y que “tampoco pidió perdón”. “Si hubiera sido un punto de inflexión real, al día siguiente el comunicado del club tiene que ser que no hay Día de Club”, argumentó Senén. Los tertulianos perciben que la directiva está “alejada de la realidad del aficionado”.

Riestra salió a hacer un papel y se quedó corto, tenía que haber pedido disculpas" Alejandro Vigil La Voz de Asturias

Esta distancia ha alimentado la desconfianza de la grada hacia el “modelo Orlegi”. Pablo Acebo lanzó una dura sentencia que refleja el sentir de parte de la afición: “Tengo la sensación de que estos, antes de cambiar el modelo, venden el club. Creen en lo que hacen y lo defienden, pero mi sensación es que están un poco alejados de la realidad”.

El playoff, entre la fe y el pesimismo

En el plano deportivo, el próximo rival es el Racing de Santander, un partido clave para las aspiraciones de playoff. Los tertulianos creen que “es el momento de trincarlos” por las dudas que atraviesa el equipo cántabro. “Si tú allí les metes un gol, el runrún va a estar ahí”, vaticinó Morán, subrayando la importancia de golpear primero en El Sardinero.

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Sin embargo, el optimismo choca con la realidad de un equipo que parece “tieso” en el tramo final de los partidos y con una plantilla corta castigada por la mala suerte. Las lesiones de fichajes invernales como Cuenca y, sobre todo, la de Andrés Ferrari justo al marcar, han mermado el fondo de armario. “Fichan un delantero que mete goles y se rompe cuando mete un gol”, lamentaban en la tertulia.

Con diez partidos por delante y a cinco puntos de la promoción, las opiniones se dividen. Alejandro Vigil ve al equipo como “el menos favorito” de los candidatos, aunque reconoce que una victoria lo cambiaría todo. Otros, en cambio, se aferran a la fe: “Estamos en la pelea. Yo creo que vamos a ganar en Santander”.