Almudena Negro, próxima alcaldesa de Torrelodones: "El traslado de la Guardia Civil no va a tener lugar"

El proyecto de Vecinos por Torrelodones claramente agotado, el tirón de Ayuso en toda la región y el gran trabajo que ha hecho el partido en la localidad, que sabe escuchar a los ciudadanos.

Son los tres factores a los que Almudena Negro achaca la victoria lograda el 28-M, que le permitirá al PP volver al Gobierno de Torrelodones tras tres legislaturas en la oposición y a ella tomar el bastón de mando el próximo 17 de junio, convirtiéndose en la segunda mujer en la historia de la Democracia en sentarse en ese sillón de Alcaldía, si bien es verdad que necesitará apoyos si no quiere gobernar en minoría.

Su respuesta ante la pregunta sobre posibles pactos y con quién ha hablado o no es clara. "Yo puedo decir que me voy a presentar a la investidura, no puedo decir nada más porque no es el momento y porque todavía no estamos en esa fase en el PP. Sí quiero agradecer tanto al portavoz del PSOE como a la portavoz de VOX la llamada que me hicieron la misma noche electoral para felicitarme. Ni el alcalde ni nadie del equipo de Gobierno se ha puesto en contacto conmigo".

En su paso por los estudios de COPE de la SIERRA, la próxima alcaldesa de Torrelodones ha dejado otro titular rotundo respecto al futuro del cuartel de la Guardia Civil, una de sus puntas de lanza en campaña: no habrá traslado desde la Colonia al edificio de Seguridad en la calle Cudillero. "Es muy sencillo: no va a tener lugar. La Guardia Civil se queda en la Colonia, como dijimos en toda la campaña. Lo que se ha hecho es una barbaridad y un despropósito, que cuenta con la oposición no solo del PP sino de los sindicatos de la Policía Local y del sindicato JUCIL de la Guardia Civil. Respetamos además la opinión de los vecinos de La Colonia y de todo Torrelodones".

Precisamente a la seguridad se ha referido como una de las prioridades de su próximo mandato, recuperando la plantilla de los 55 agentes de la Policía Local que están en presupuesto, actualmente solo 29 en activo, “esto ha supuesto tener incluso que devolver a la Comunidad de Madrid más de 100.000 euros por incumplimiento del Plan del SICAM”. “En esto nos vamos a poner a trabajar, para tener además una policía especializada, que es lo que hace que los municipios funcionen bien”, ha apuntado Almudena Negro.

También va a trabajar en un nuevo contrato del servicio de limpieza. “Estamos muy preocupados por el abandono del municipio, todo lleno de grafitis, los contenedores están sucios”, ha dicho, y ha añadido, respecto a los parques, en concreto Pradogrande, "que es un secarral y requiere algo más que una mano de pintura". "Hay que hacer parques bonitos, respetando lo verde, no ocurrencias", sentenciaba Negro.

Y otro anuncio: quiere que las obras para construir el ansiado aparcamiento en la estación de Cercanías comiencen en 2024. "Es una reivindicación histórica, la primera visita que haga a la Comunidad de Madrid es para de una vez ponerlo en marcha... ah, por cierto, ya le he pedido que haya una reserva de plazas para los vecinos de Torrelodones", ha concluido.