La alcaldesa de Collado Villalba plantea someterse a una cuestión de confianza

De las tres opciones que tenía, ha optado por marcarse un 'órdago a la grande'. En unos días se verá si ha jugado bien sus cartas. Tras la no aprobación de los presupuestos municipales para 2024, la alcaldesa de Collado Villalba se someterá a una cuestión de confianza.

Esta es la alternativa que plantea Mariola Vargas a los grupos: o le dan su confianza para sacar adelante las cuentas o tienen un mes paraarmar una moción de censura y proponer un candidato alternativo para la Alcaldía.

La alcaldesa ha convocado a la oposición a una comisión informativa, que se celebrará este jueves, de la que podría salir un Pleno para la cuestión de confianza.

También podría haber redactado unos nuevos presupuestos, pero los partidos piden cosas, dice, que no se pueden afrontar con la situación económica actual del Ayuntamiento.

"Lo que yo planteo es que confíen en que los presupuestos tienen que ser como son por la situación económica que es de todo el mundo conocida. Las explicaciones que dimos en el Pleno de ayer son absolutamente reales y veraces. Todos saben que lo que estamos diciendo es así. ¿Ustedes no creen que a mí me gustaría meter un teatro con 500 plazas? Pues claro que me gustaría, pero no hay dinero", apunta Vargas.

Habrá que esperar a ver qué pasa en la comisión del jueves y si se convoca el Pleno para la cuestión de confianza, que se celebraría una semana después.

Críticas a los presupuestos

La alcaldesa ha vuelto a defender los presupuestos que presentó este lunes el PP, que ascienden a 56,6 millones de euros. Asegura que son realistas y que contienen importantes inversiones en beneficio de los vecinos. "Van casi 2 millones de euros más de presupuesto con respecto del año anterior, 100.000 euros de ayudas directas a la maternidad, más dinero en instalaciones deportivas, un plan asfalto de 800.000 euros presupuestado como nunca en la vida, adquisición de cámaras de videovigilancia...", dice.

Pero las cuentas recibieron un sinfín de críticas por parte de los grupos de oposición: que llega tarde, que no responde a las necesidades de Collado Villalba ni a la realidad del municipio, que la negociación ha sido escasa y que las inversiones previstas son insuficientes.

"Nos parece escandaloso que un presupuesto de 56 millones de euros solamente destine un 1,96% a inversiones. Y no responde a las necesidades reales de esta ciudad", apuntaba el portavoz del PSOE, Andrés Villa.

"Consideramos que una negociación se tiene que ir gestando en meses de trabajo conjunto cuando realmente se quiere colaborar con otro grupo municipal, y aquí, desde luego, no ha sido el escenario ", aseguraba Ana de Dompablo, de VOX.

Por su parte, el edil de Más Madrid, Gonzalo Díaz, añadía que "falta mucha inversión y no se aborda. Se dedica el dinero a otras cosas que debe ser que le interesa más al equipo de Gobierno. Desde luego no son los presupuestos que necesita la ciudad".

Estos grupos votaron en contra de las cuentas, al igual que dos de los tres concejales de MCV Corazón Villalbino. Su presidente, que este lunes acababa de entrar a la Corporación Municipal, Roberto Ramos, se abstuvo.