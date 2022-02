El alcalde de El Boalo encara el final de su mandato con 12 bandos para amar y cuidar el municipio

El alcalde de El Boalo-Cerceda-Mataelpino, Javier de los Nietos, no se presentará en 2023 a la reelección. Pero antes de irse, quiere dejar un legado para el que se ha inspirado en Enrique Tierno Galván.

Quien fuera alcalde de Madrid emitió a principios de los años 80 una serie de 12 bandos ‘para amar la ciudad’ en los que 'el viejo profesor' invitaba a los madrileños a defender la Democracia, respetar la igualdad, utilizar el transporte público o cuidar la Naturaleza.

Siguiendo esa filosofía, De los Nietos va a utilizar los próximos doce meses para emitir un bando al meshablando de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, su historia y gentes mientras promueve la convivencia. Y además hará en dos versiones, una para adultos y otra dirigida especialmente a los más pequeños.

En el primer bando, los protagonistas son las personas mayores. "Mi primer objetivo era hablar de la protección del entorno natural, pero era difícil, si no imposible, entenderlo si no era bajo el prisma de nuestros mayores, que son los que nos han entregado ese legado. Lo que tenemos y lo que somos ahora es gracias a ellos. Nuestros abuelos, además, han sido los que más han sufrido por esta pandemia, los que más se han visto golpeados", explica el alcalde.

Encara así Javier de los Nietos el final de su mandato, despidiéndose de los vecinos a golpe de bando. Ya hace tiempo que tomó la decisión de no volver a presentarse porque doce años al frente del Ayuntamiento, los que cumplirá en 2023, son suficientes. Pero no quería marcharse sin agradecer a los ciudadanos la confianza que han depositado en él en estos años.

"Cuando uno sabe ya que no va a continuar en la política local y es una decisión personal, lo hago por puro agradecimiento a mis vecinos y porque creo que es mi deber, compartir lo que yo he podido aprender y desarrollar durante estos años. Me gustaría que quedase ahí y que sirviera para algo, sobre todo para mejorar la convivencia en el municipio", asegura Javier de los Nietos, que no ha querido avanzar mucho más del resto de bandos que irá publicando a lo largo de los próximos meses, salvo que el de marzo versará sobre igualdad.

También, ha dicho, los habrá en función de las épocas sobre las fiestas o el medio ambiente.