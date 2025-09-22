Una agresión sexual y una paliza ponen en entredicho la seguridad en las fiestas de Moralzarzal: la Guardia Civil investiga los hechos

Las redes sociales están que arden y entre los vecinos de Moralzarzal cunde la preocupación por lo que consideran una falta de seguridad este año durante las fiestas, que se ha puesto de manifiesto en varios hechos delictivos, el más grave, la presunta agresión sexual a una joven.

Se habría producido en la noche del viernes al sábado y la víctima fue atendida por los trabajadores de la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM del Punto Seguro instalado en las fiestas, que activaron el protocolo.

Este suceso está en manos de la Guardia Civil, aunque las reacciones no se han hecho esperar.

La Asociación Feminista Maga Violeta, a través de un comunicado, criticaba al equipo de Gobierno por no haberles ofrecido ninguna confirmación oficial a pesar de haberse puesto en contacto con el Ayuntamiento el sábado por la mañana, un "silencio institucional" que, a su juicio, "contribuye a la invisibilización de la víctima y retrasa la atención y el acompañamiento que necesita".

"También denunciamos que estas fiestas se han desarrollado en un clima de inseguridad, lo que pone de manifiesto la falta de planificación y recursos", continúa la asociación. Y termina reclamando la implantación de "Puntos Violeta reales" "claramente señalizados con ese nombre, ubicados en espacios visibles". No acepta "puntos de información para jóvenes" como sustitutos..

A las críticas también se han unido, desde la oposición, Vecinos por Moralzarzal Participa, que transmite en redes su preocupación "por la inseguridad y la opacidad durante las fiestas". "Parece que la seguridad en estas fiestas se le ha ido de las manos al equipo de Gobierno", afirma.

Además, Moralzarzal en Común ha hecho público un comunicado bajo el título "Estamos contigo. Basta ya de violencia machista" para solidarizarse con la víctima. "Más adelante sacaremos a relucir nuestra indignación contra el ocultamiento de los hechos y la pasividad de las instituciones municipales. Ahora es el momento de acompañamiento a la víctima y de denuncia contra los agresores machistas, sobre los que deseamos caiga todo el peso de la ley".

El PSOE también se ha sumado, en primer lugar, expresando su firme condena "ante el grave caso de violencia machista ocurrido durante las fiestas patronales".

"Las instituciones deben diseñar políticas con plena conciencia de esta realidad, adoptando medidas que vayan más allá de la mera prevención y sanción, y fomentando una conciencia social que sitúe la igualdad y la protección de las mujeres como una prioridad. Las fiestas patronales son un ejemplo de espacios en los que es imprescindible actuar en esta dirección", apuntan los socialistas en un comunicado.

Consideran fundamental que en la planificación de eventos masivos, como las fiestas patronales, se anteponga la seguridad a la afluencia de visitantes. La prevención de riesgos y el diseño de fiestas seguras requieren actuaciones previas y un seguimiento durante el desarrollo de los eventos.

"El actual equipo de Gobierno (PP y Contigo) debe rendir cuentas sobre las campañas de sensibilización realizadas, las medidas de seguridad aplicadas, los datos de agresiones sexuales durante las fiestas y la desaparición de la denominación 'Punto Violeta'", prosigue el PSOE.

Cree que el Ejecutivo no ha estado a la altura en la información ofrecida sobre el suceso. "Aunque es esencial proteger a la víctima y evitar su revictimización, el Ayuntamiento debería haber facilitado más datos como ejercicio de transparencia y prevención. Un caso de tal magnitud no puede quedar supeditado al 'éxito de afluencia' de las fiestas, que parece haber sido la única prioridad del municipio", añade.

Otro de los incidentes que han hecho saltar en los medios las fiestas de Moralzarzal se producía en la madrugada del sábado junto a la Estación de Autobuses. Comenzó con una discusión en un autobús y acabó en una paliza a un joven, al que varios sujetos bajaron del vehículo en la calle Antón, agarrado por el cuello, y lo tiraron al suelo, donde le propinaron varias patadas en la cabeza.

Afortunadamente, no acabó en tragedia a pesar de la brutalidad. La víctima acudió por su propio pie al ambulatorio, donde fue atendido por heridas leves.

Vallas usadas para intentar acceder a los jardines de viviendas

También denuncian los vecinos a través de las redes sociales la falta de seguridad en las viviendas. "Gente tratando de allanar casas", decía uno de los afectados, sirviéndose, a modo de escalera, de las vallas instaladas por el propio Ayuntamiento para restringir los accesos o aparcamientos en determinadas calles.

Tampoco se han librado de los indeseables durante las fiestas las marquesinas de autobús. Vecinos por Moralzarzal colgaba en redes una foto en la que se ve una de las paradas con los cristales completamente rotos.

Marquesina vandalizada

respuesta del ayuntamiento

"Es un asunto que está en manos de la Guardia Civil y no es algo de lo que podamos hablar", han asegurado fuentes del equipo de Gobierno de Moralzarzal, consultadas por COPE de la SIERRA, respecto a la supuesta agresión sexual. "La persona fue atendida en el Punto Seguro-Violeta que se monta cada año y es atendido por personal especializado de la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM a la que pertenecemos. Se siguió el protocolo de atención, establecido previamente con corrección", añaden.

En lo que se refiere a la agresión a un joven, también está bajo investigación por parte de la Benemérita, y confirma que la víctima fue atendida "por heridas leves" en el Centro de Salud.

"Por supuesto, condenamos cualquier tipo de violencia", continúa.

"A las fiestas de Moralzarzal acuden decenas de miles de personas. Son fiestas seguras y situaciones como ésta no son habituales", apuntan las fuentes, que recuerdan que se ha trabajado durante semanas, con reuniones de la Junta Local de Seguridad, reforzando el servicio de Policía Local, Protección Civil, colaborando con Guardia Civil, montando el Punto Seguro-Violeta e incluso con seguridad privada en espacios muy concurridos.

Sobre el asunto de la entrada en viviendas también se han pronunciado. "Sabemos de un caso que nos ha contactado y se va a investigar".

Y concluyen estas fuentes municipales asegurando que los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudian personarse ante cualquier hecho delictivo.