Adan Martínez: “No se puede conceder una ayuda planteada para asociaciones a una que no lo es legalmente”

"No se puede conceder una ayuda planteada para asociaciones a una que no lo es legalmente". Es la respuesta que ha dado el Ayuntamiento de Collado Villalba a las quejas de los comerciantes de la zona de Los Belgas. Este lunes denunciaban que se les había denegado una subvención.

Esa ayuda estaba destinada a apoyar la labor de las asociaciones de comerciantes y empresarios con motivo de la COVID19 y ha ido a parar íntegramente, 30.000 euros, a otra, CyE, ya que la Asociación de Comerciantes de Los Belgas no cumplía con el requisito del concurso de estar registrada formalmente en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid y en el Registro correspondiente del Ayuntamiento. “Convocamos estas subvenciones para intentar ayudar a todas las asociaciones de comerciantes y, lamentándolo mucho, no se le puede dar a Los Belgas porque no están registrados formalmente”, explica Adan Martínez, concejal del área.

Los comerciantes se quejaban, además, del batacazo en sus ingresos por el rechazo a sus peticiones para ampliar las terrazas de hostelería, la anulación de todos los eventos o la falta de actividades de dinamización comercial, a lo que el edil ha respondido asegurando que existe un plan al respecto para la zona. “La alcaldesa se comprometió a dinamizar la zona y así los vamos a hacer en cuanto nos dejen las restricciones que hay por la pandemia. Tenemos un plan de dinamización para el comercio de la zona y, de momento, esta Navidad hemos trasladado allí el tren de la Navidad y el mercadillo navideño”, añade Martínez.

Los comerciantes de esta zona han tenido un año especialmente duro, con las obras en la plaza, el traslado del mercadillo y el coronavirus.