La Asociación de Comerciantes de Los Belgas ha denunciado hoy la actitud que, aseguran, ha adoptado el Gobierno municipal con respecto al comercio de la zona desde que comenzaron las obras en la Plaza y las protestas por el traslado del Mercadillo. El último episodio, la denegación de una subvención dirigida a asociaciones de comerciantes.

Esa ayuda estaba destinada a apoyar a la labor de las asociaciones de comerciantes y empresarios con motivo del COVID19 y ha ido a parar íntegramente, 30.000 euros, a CyE, ya que la Asociación de Comerciantes de Los Belgas no cumplía con el requisito del concurso de estar registrada formalmente en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid y en el Registro correspondiente del Ayuntamiento. Denuncian que lo solicitaron en febrero y que no han podido completar el trámite por los retrasos administrativos provocados por el COVID. Esto se une a otros desplantes que denuncian haber recibido del Gobierno municipal en los últimos meses, incluyendo el rechazo a todas las peticiones para ampliar las terrazas de los negocios de hostelería de la zona, la anulación de todos los eventos que se habían organizado en la Plaza de Los Belgas durante el verano, la falta de actividades de dinamización comercial en la zona de cara a la Navidad, etcétera. “Convocan una subvención por la COVID y como consecuencia de la propia COVID y la lentitud de la administración no podemos concurrir. La línea de actuación del equipo de Gobierno con los comerciantes de Los Belgas no está en sintonía con la que tiene con el resto de comerciantes. Las decisiones de quitar el mercadillo, no ayudar a la hostelería en los meses de verano, no dinamizar el comercio de Los Belgas, denegarnos la subvención de la COVID 19... Todo esto contribuye a la destrucción de empleo y cierre de comercios en la zona”, afirma Carlos Ruiz, presidente de la Asociación.

En su denuncia, los comerciantes de la zona han estado acompañados de representantes de todos los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Collado Villalba, Más Madrid, Vox, Más Collado Villalba, Unidas por Collado Villalba y PSOE, que ya se han unieron en primavera para pedir que el Mercadillo regresara a Los Belgas tras las obras de remodelación de la Plaza, y que han intentado llevar el asunto al Pleno.