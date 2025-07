'Abu, ¿me acompañas?': la jornada intergeneracional que ha unido a abuelos y nietos en el Centro de Capacitación Digital de Moralzarzal

Más de 300 personas, organizadas por parejas nietos-abuelos, han participado este martes, 22 de julio, en los talleres intergeneracionales de tecnología que ha organizado la Comunidad de Madrid en su Red de Centros de Capacitación Digital para sumarse al Día Mundial de los Abuelos, que se conmemora este sábado, 26 de julio.

Además de que mayores y pequeños compartan un día en familia de una forma original, se trata de romper la brecha digital entre generaciones.

Así lo ha podido comprobar el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha asistido a la actividad en uno de esos Centros de Capacitación Digital, el de Moralzarzal.

López-Valverde ha subrayado que iniciativas como ésta buscan "no dejar a nadie atrás en el camino hacia la digitalización" y refuerzan lazos intergeneracionales "imprescindibles" para el desarrollo social.

"Es un proyecto muy interesante, que los abuelos y sus nietos interactúen, cuenten las experiencias de cómo utilizaban la tecnología cuando eran pequeños -transistores, cassettes de cinta... - y cómo es en la actualidad. Sobre todo es crear ese diálogo alrededor de la tecnología, es una excusa para que hoy se junten aquí abuelos y nietos y hablen sobre vivencias. Unir ambas generaciones y pone en común cómo han usado en cada una de las épocas la tecnología para su día a día", ha apuntado.

La jornada se había bautizado con el título “Abu, ¿me acompañas?”, pero en el caso de la abuela Mari Carmen, ha sido ella la que ha hecho la pregunta a la inversa, animando a sus nietos, Cristian, César y Héctor a acompañarla a la actividad.

"Ella quería venir y luego nos lo propuso a nosotros", dice Héctor. "Ellos no se habían ni enterado y yo les dije que vinieran, pero los tres... y aquí están", añade Mari Carmen, que reconoce que se "apaña" mejor con el móvil que con el ordenador, pero sabe qué hacer cuando tiene cualquier duda: "Siempre 'tiro' de ellos".

Héctor y Mari Carmen contaban eso a COPE de la SIERRA mientras se probaban unas gafas de realidad virtual ¿Y qué les ha parecido? Pues el manejo no ha sido ni tan fácil para el nieto ni la sensación tan placentera para la abuela. "Lo he probado pero no sabía dar al 'Iniciar', pero me han contado que son marcianos y los vas matando con las pistolas, dicen que está bastante bien. Mi abuela se marea un poco", confesaba Héctor. "Sí, estaba de pie y me mareaba. Pero bueno... está muy interesante, son juegos y está muy bien", confirmaba su abuela.

Mari Carmen y sus nietos, charlando con el alcalde, José María Moreno, y el consejero, Miguel López-Valverde

La dinámica de esta sesión era que los nietos guiaran a los abuelos en el uso de herramientas más actuales e innovadoras para ayudarles a mejorar su día a día. Se les han planteado algunas acciones prácticas como escanear un código QR o grabar un vídeo con el teléfono móvil, entre otras cosas.

Además, debían entrevistarles acerca de los recuerdos sobre las tecnologías que usaban en su época.

El Centro de Capacitación Digital de Moralzarzal está ubicado en el Hogar del Mayor, calle Antón 40, y es uno de los tres con que cuenta la Sierra de Guadarrama. Los otros dos están en Los Molinos y Navacerrada.